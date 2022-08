"Magiczne połączenie" - katalońska prasa w ekstazie po golach i asystach Lewandowskiego

Fenomenalnie zaprezentował się Robert Lewandowski w nieoficjalnym debiucie w barwach FC Barcelony na Camp Nou. Kapitan reprezentacji Polski strzelił gola i miał dwie asysty, a jego zespół pokonał meksykańskie Pumas UNAM 6:0 w meczu o Puchar Gampera.

Lewandowski ze znakomitej strony zaprezentował się już w 3. minucie meczu. To wtedy Polak otrzymał prostopadłe podanie od Pedriego, minął bramkarza i uderzeniem do pustej bramki strzelił pierwszego gola w nowym klubie. Chwilę później obaj zawodnicy zamienili się rolami. Lewandowski podał do Pedriego, a Hiszpan, też po minięciu bramkarza, podwyższył na 2:0.

Na kolejny element magii ze strony Polaka trzeba było poczekać do 19. minuty. Wtedy Lewandowski świetnie podał piętą, a Pedri zdobył drugą bramkę w meczu. Kapitan naszej kadry przebywał na boisku do 60. minuty, kiedy zmienił go Memphis Depay. Do tego czasu Lewandowski mógł strzelić jeszcze dwa gole.

Mógł, ale w pierwszej połowie, po podaniu Ousmane'a Dembele, trafił w słupek, a tuż po przerwie, po zagraniu Ansu Fatiego, zmarnował sytuację sam na sam. Mimo to Lewandowski był bardzo chwalony w hiszpańskich mediach.

Hiszpanie zachwyceni grą Lewandowskiego

"Nowa drużyna, jaką budują Xavi i Joan Laporta, budzi niesamowicie duży entuzjazm. W niedzielę został on jeszcze bardziej rozbudzony po kapitalnym meczu pełnym efektownych akcji ofensywnych. Pojawienie się w drużynie takich gwiazd jak Lewandowski budzi nadzieje na świetny sezon" - napisał w katalońskim "Sporcie" szef działu - Lluis Mascaro.

I dodał: "Magiczne połączenie między Lewandowskim i Pedrim było ozdobą pierwszej połowy. Ich współpraca, polegająca na dzieleniu się bramkami i asystami, musiała zrobić wrażenie przed przerwą, kiedy FC Barcelona dała na boisku prawdziwe show".

"Mecz o Puchar Gampera był szansą zaprezentowania Lewandowskiego na boisku. Polak był jednym z najlepszych piłkarzy na boisku. Strzelił gola, miał dwie asysty i kolejny raz udowodnił, że jego umiejętności są na innym, wyższym poziomie" - czytamy na portalu 20minutos.es.

"Niewiele czasu potrzebowali piłkarze FC Barcelony, by imprezę spod stadionu przenieść na murawę. Wystarczyło zaledwie pięć minut, by Lewandowski i Pedri dwukrotnie rozmontowali obronę rywali. Polak zagrał imponująco i wreszcie doczekał się gola po nieudanych próbach w trakcie tournée po USA" - to relacja z innego tekstu katalońskiego "Sportu".

"Jeśli FC Barcelona będzie w stanie utrzymać taki poziom gry jak w niedzielnym spotkaniu, będzie mogła realnie marzyć o zdobyciu każdego trofeum w tym sezonie. Ze znakomitej strony pokazał się Lewandowski, który potrzebował tylko trzech minut, by strzelić debiutanckiego gola na Camp Nou" - to z kolei portal Elfutbolero.es.

"FC Barcelona pokazała, że jest głodna zwycięstw i trofeów. W niedzielę zespół Xaveigo rozbił Pumas aż 6:0, pokazując świetną grę. W Barcelonie na pewno mają nadzieje na świetny sezon. W pierwszych 30 minutach błyszczeli Pedri i Lewandowski, który nie tylko strzelił gola, ale miał też dwie asysty i był ciągłym zagrożeniem dla bramki gości. To był koncert drużyny Xaviego" - czytamy w madryckim dzienniku "AS".

"FC Barcelona dała popis w meczu z Pumas, a jej gra momentami przypominała iluzję. Jej grę jeszcze bardziej osładzała współpraca Lewandowskiego z Pedrim" - napisali dziennikarze portalu Europapress.es.

