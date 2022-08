Lewandowski się zabawił na Camp Nou i zdobył serca kibiców. Owacje na stojąco

60 - tyle minut trwał nieoficjalny debiut Roberta Lewandowskiego w barwach FC Barcelony na Camp Nou. Debiut bardzo efektowny, bo gdy Polak schodził z boiska, żegnała go owacja na stojąco. W miejsce nowego bohatera Katalonii wszedł Memphis Depay.

Lewandowski i jego koledzy z drużyny dali wielkie show w meczu o Puchar Gampera. Pierwszych 19 minut spotkania to był popis efektownego, szybkiego, płynnego i ofensywnego futbolu. Futbolu totalnego, z którym kompletnie nie radzili sobie piłkarze Pumas UNAM.

Już w 3. minucie debiutanckiego gola w nowym klubie strzelił Lewandowski. Polak otrzymał prostopadłe podanie od Pedriego, wpadł w pole karne, minął bramkarza rywali i uderzeniem z ostrego kąta zdobył pierwszą bramkę na Camp Nou.

Zaledwie dwie minuty później było już 2:0. Tym razem Lewandowski i Pedri zamienili się rolami. Polak podał prostopadle do Hiszpana, który po minięciu bramkarza podwyższył prowadzenie gospodarzy.

Mało? Proszę bardzo. W 10. minucie po podaniu Raphinhi mocnym strzałem bramkarza rywali pokonał Ousmane Dembele. Dziewięć minut później kapitalnie, piętą asystował Lewandowski, a drugą bramkę w meczu zdobył Pedri.

W 24. minucie Polak mógł mieć trzecią asystę. Mógł, ale po jego podaniu okazję zmarnował Raphinha. Brazylijczyk oddał strzał, ale ten po interwencji bramkarza odbił się od poprzeczki. Minutę po tym szansę na drugiego gola zmarnował sam Lewandowski. Nasz napastnik dostał podanie z prawej strony od Dembele, ale z bliska nie trafił do bramki, a w słupek.

W przerwie Xavi dokonał kilku zmian. Mimo to Lewandowski pozostał na boisku. I dzięki temu mógł strzelić drugiego gola. W 52. minucie Polak dostał podanie od Ansu Fatiego, ale w sytuacji sam na sam z bramkarzem trafił wprost w niego.

Skuteczniejszy był za to Pierre-Emerick Aubameyang, który chwilę wcześniej podwyższył na 5:0. Jednak i w tej akcji udział wziął Lewandowski. Polak dostał podanie od Frenkiego de Jonga, stojąc tyłem do bramki. Mimo to nasz napastnik obrócił się, podał na lewą stronę do Francka Kessiego, który wyłożył Aubameyangowi piłkę na pustą bramkę.

W 60. minucie Xavi dokonał kolejnych zmian, ściągając z boiska zawodników, którzy zaczęli mecz, a nie zeszli z niego w przerwie. Przez to gra FC Barcelony stała się wolniejsza i bardziej przewidywalna. Mimo to gospodarzom udało się strzelić szóstego gola.

Zawdzięczają to tylko Frenkiemu de Jongowi. Holender odebrał piłkę w środku pola i zdecydował się na indywidualną akcję. 25-latek popędził na bramkę i w sytuacji sam na sam nie miał najmniejszych problemów ze strzeleniem kolejnego gola.

Chociaż FC Barcelona wygrała w niedzielę wysoko i w efektownym stylu, to był to tylko mecz towarzyski. Pierwsze spotkanie o stawkę już w sobotę. O 21 zespół Xaviego podejmie Rayo Vallecano w pierwszej kolejce La Liga.

