Barcelona ma nowego sponsora. Kolejny zastrzyk finansowy

FC Barcelonę czeka w niedzielę ostatni test przed startem nowego sezonu La Liga. Katalończycy zmierzą się na Camp Nou z UNAM Pumas o Puchar Gampera. Według informacji katalońskiego "Sportu" na boisku od pierwszej minuty ma pojawić się Robert Lewandowski. Nowy napastnik wicemistrzów Hiszpanii będzie celował w pierwsze trafienie w barwach nowego klubu. Początek tego spotkania o godzinie 20:00.

Katalończycy przygotowują się do kolejnego sezonu i liczą na to, że pozyskanie Polaka pomoże klubowi wrócić na szczyt La Ligi. Entuzjazm hamuje jednak fakt, że Barcelona w dalszym ciągu boryka się z problemami finansowymi. To uniemożliwi między innymi rejestrację zakupionych latem zawodników. Pomocne może okazać się pozyskanie nowego sponsora. Według informacji katalońskiego "Sportu" klub miał osiągnąć porozumienie z firmą WhiteBit, która zajmuje się kryptowalutami. Oficjalne ogłoszenie tej współpracy może zostać ogłoszone w najbliższych dniach. Jeśli tak się stanie, logo firmy może pojawić się na rękawach koszulek drużyny już podczas otwierającego sezon sobotniego meczu z Rayo Vallecano. Do zeszłego roku Barcelona w tym miejscu reklamowała firmę Beko. Nowy kontrakt ma przynieść 20 mln euro rocznie.

Od 19 lipca zawodnikiem wicemistrzów Hiszpanii jest Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski ma już za sobą cztery występy w katalońskich barwach. Zadebiutował w wygranym 6:0 sparingu z Interem Miami. Później zagrał jeszcze w meczach kontrolnych z Realem Madryt (1:0), Juventusem Turyn (2:2) i New York Red Bulls (2:0). Podczas spotkań rozegranych w trakcie tournée po Stanach Zjednoczonych nie zdobył jeszcze bramki, ale kibice liczą, że na Camp Nou się to zmieni.

