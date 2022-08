Martin Skrtel wznawia karierę. Dotrzymał obietnicy. "Oto jest"

Martin Skrtel kilka lat temu zadeklarował, że przed zakończeniem swojej kariery, chciałby powrócić do Słowacji i zagrać w miejscowych drużynach. Doświadczony zawodnik wywiązał się ze swoje obietnicy i najpierw dołączył do Spartaka Trnawa, a teraz będzie grał w FK Hajskala Raztocno, amatorskiej ekipie występującej na ósmym szczeblu rozgrywkowym w Słowacji.

Martin Skrtel wznowił karierę. Zagra w FK Hajskala Raztocno

Jak relacjonuje kulisy tego transferu portal sport.sk, Skrtel zdecydował się na taki ruch z dwóch powodów. Po pierwsze ciężko byłoby mu się odnaleźć w pozasportowej rzeczywistości, a po drugie, jest to spełnienie obietnicy danej klubowi i powrót do drużyny, gdzie występował do dziesiątego roku życia.

- Spędziłem całe życie w towarzystwie innych graczy. Nie wyobrażam sobie, aby nie przychodzić rano do budynku klubowego na trening i nie być częścią kolektywu, życia, które się tam toczy (...) Obiecałem, że pewnego dnia będę grać w Trnawie i słowa dotrzymałem. Taką samą obietnicę złożyłem chłopakom z Raztocna - mówił w maju Skrtel, gdy ogłaszał zakończenie kariery w Spartaku.

37-latek ponownie nie rzucił słów na wiatr i transfer do Hajskaly stał się faktem. - Oto jest! Martin Skrtel już oficjalnie zostaje naszym graczem - ogłosił profil klubu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Skrtel miał chęć do dalszego grania, jednak musiał wstrzymać zawodowe występy przez liczne kontuzje. 37-latek to zdecydowanie jeden z najwybitniejszych piłkarzy w swoim kraju. Defensor ma na swoim koncie m.in. 320 występów dla Liverpoolu, w którego barwach zdobył Puchar Ligi Angielskiej. Skrtel sięgnął również po mistrzostwo Turcji (Basaksehir FK), mistrzostwo Rosi (Zenit), puchar UEFA (Zenit) oraz mistrzostwo Słowacji (Spartak Trnawa). Rozegrał on także 104 spotkania w reprezentacji Słowacji.

