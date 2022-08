Berlusconi chce podbić Serie A. Przeprowadził już 16 transferów, a to nie koniec

Sivio Berlusconi zainwestował w AC Monzę w 2018. W pierwszym roku po przejęciu zespołu klub uplasował się w Serie C na 5. miejscu. Rok później wywalczył już awans do Serie B, a w roku bieżącym po raz pierwszy w historii zagra w Serie A. Włodarze klubu dbają o to, aby wypaść jak najlepiej, a że fundusze mają solidne, to przeprowadzili już 16 transferów i planują już kolejny.

AC Monza szykuje się na podbój Serie A. Klub Silvio Berlusconiego wydał już ponad 21 milionów euro

Do zespołu, który w sezonie 2022/23 będzie rywalizował w Serie A, dołączyli już Marlon z Szachtara Donieck, Andrea Ranocchia z Interu Mediolan, czy Pedro Pereira z Benfiki. Wypożyczono również Matteo Pessinę z Atalanty Bergamo, czyli etatowego reprezentanta Włoch, czy też Stefano Sensiego z Interu Mediolan. W sumie beniaminek wydał tego lata na transfery bagatela 21,4 miliona euro, a to nie koniec.

Jak podaje Gianluca Di Marzio, Monza pracuje nad kolejnym wzmocnieniem. Klub chce jeszcze bardziej wzmocnić defensywę. Dlatego jego przedstawiciele rozmawiają z Arsenalem w sprawie wypożyczenia Pablo Mariego. Hiszpan i tak nigdy nie przebił się na stałe do podstawowego składu londyńskiego klubu. W ciągu dwóch sezonów rozegrał na poziomie Premier League 14 spotkań, a minioną wiosnę spędził na wypożyczeniu w Udinese. W Serie A zagrał w 15 spotkaniach, zdobył 2 gole i opuścił zaledwie dwie kolejki. Generalnie zebrał dosyć dobre recenzje, dlatego mógłby być solidnym wzmocnieniem beniaminka.

Jeśli ta operacja się nie powiedzie, AC Monza ma ponoć starać się o sprowadzenie doświadczonego Francesco Acerbiego. 34-latek będący obecnie zawodnikiem Lazio ma na swoim koncie 251 meczów w Serie A i mistrzostwo Europy z reprezentacją Włoch z 2021 roku, której barw wciąż broni.

