Wolał zagrać w LE, niż jechać na swój ślub. "Gościu, ta kobieta nie jest Twoją żoną"

Mohamed Buya Turay to nowy gracz Malmoe. Debiut w szwedzkiej drużynie zaliczył w czwartek - w kwalifikacjach Ligi Europy przeciwko Dudelange (3:0) - kiedy pojawił się na boisku w 81. minucie. "Aftonbladet" donosi, że Buya Turay został przywitany przez kibiców Malmoe gromkim aplauzem. Ale nic dziwnego, skoro piłka nożna i debiut w nowej drużynie okazały się dla niego ważniejsze niż własny ślub.

- Na boisku czułem się tak dobrze, że już nie mogę się doczekać, kiedy dam kibicom to, co najlepsze - powiedział Buya Turay w "Aftonbladet" o swoim debiucie, gdzie także potwierdził, że jego przyjście do Malmoe z chińskiego Henan Songshan Longmen było tak pośpieszne, że faktycznie przegapił własny ślub.

"Gościu, ta kobieta nie jest twoją żoną"

Ten ślub jednak się odbył - 21 lipca w Sierra Leone, skąd pochodzi Buya Turay. - Tak, ożeniłem się. Na odległość. Na ceremonii reprezentował mnie mój brat - wyjawił piłkarz.

Buya Turay zamieścił też w mediach społecznościowych zdjęcia ze swoją wybranką Suad, którą poznał w zeszłym roku. "Gościu, ta kobieta nie jest twoją żoną. Należy do twojego brata, "pozwoliłeś swojemu bratu pocałować twoją żonę, zrobił to za ciebie?", "tylko spójrz na te zdjęcia i się zastanów" - pisali zaskoczeni internauci.

Najpierw mistrzostwo, później miesiąc miodowy

Piłkarz w rozmowie z "Aftonbladet" wyjaśnił jednak, że zdjęcia zostały zrobione wcześniej. - Wygląda to tak, że tam byłem, ale w rzeczywistości to mój brat musiał mnie reprezentować na samym ślubie - powiedział.

Buya Turay od ślubu jeszcze nie widział się z żoną, ale twierdzi, że wkrótce ściągnie ją do Szwecji i wynagrodzi stracony czas. - Najpierw wygramy z Malmoe ligę szwedzką, a później w grudniu wyjeżdżam z żoną na miesiąc miodowy - przyznał 27-latek, który jest także ojcem trzyletniej córeczki z poprzedniego związku.

Malmoe po 16 kolejkach zajmuje piąte miejsce w lidze szwedzkiej. Do prowadzącego Djurgarden traci jednak tylko trzy punkty.

