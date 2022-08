Cztery lata czekali. Gdy padł gol, tak się cieszyli, że banda nie wytrzymała [WIDEO]

Sunderland AFC zaliczył przyzwoity powrót do Championship. Wiadomo, że każdy chciałby zacząć sezon od wygranej. W tym przypadku padło jednak na remis 1:1 z Coventry City. Trzy punkty wywalczył za to w drugiej kolejce po zaciętej walce z Bristol City (3:2). Warto jednak zwrócić uwagę na jedną bramkę, po której doszło do niecodziennej sytuacji.

Kibice Sunderlandu przewrócili bandę. Byli Holendrzy, teraz czas na Anglików

Sunderland strzelił pierwszego gola w meczu z Bristol City, ale rywali szybko wyrównali. W drugiej połowie role się odwróciły. Najpierw bramkę zdobył Bristol, a dwie minuty później wyrównał Sunderland. Wtedy właśnie kibiców drużyny gości oszaleli.

Z radości podbiegli nieopodal grupy piłkarzy Sunderlandu, którzy celebrowali trafienie. Dzieliła ich jedynie banda reklamowa, ale i ta nie wytrzymała naporu kibiców. W końcu przeważyli ją i razem z nią upadli na ziemię. Całą sytuację nagrała jedna z kamer na stadionie. Wideo możecie obejrzeć poniżej:

Sunderland dzięki zwycięstwu w 2. kolejce znalazł się na 2. miejscu w tabeli. Pierwsze z kompletem punktów (6) zajmuje Blackburn. Jeszcze zbyt wcześnie, aby wróżyć, ale warto pamiętać, że bezpośredni awans do Premier League otrzymają dwie najlepsze drużyny w Championship. Zespoły z miejsc 3-6 walczą o swoją szansę w barażach.

Nie jest to pierwszy przypadek, w którym kibice cieszyli się "za bardzo". W zeszłym roku w holenderskiej Eredivisie pomiędzy NEC Nijmegen i Vitesse Arnhem zawaliła się trybuna. Spotkanie zakończyło się wygraną 1:0 drużyny gości. Do wspomnianej sytuacji doszło już po ostatnim gwizdku sędziego. Piłkarze Vitesse podbiegli do swoich kibiców, aby wspólnie cieszyć się z nimi z triumfu. Wtedy trybuna nie wytrzymała.

