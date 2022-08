Skandaliczne słowa prezesa Fenerbahce. "Nie będziemy przepraszać Ukrainy"

W drugiej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów Dynamo Kijów wygrało w dwumeczu 2:1 z Fenerbahce Stambuł i awansowało do trzeciej rundy. W pierwszym meczu, rozgrywanym na stadionie ŁKS-u Łódź padł bezbramkowy remis, natomiast w rewanżu w stolicy Turcji ukraiński zespół zapewnił sobie zwycięstwo dzięki bramce w 114. minucie.

REKLAMA

Zobacz wideo Camp Nou - Lewandowski prezentacja

Kamiński zadebiutował w Bundeslidze, reszta Polaków nie ma się z czego cieszyć w I kolejce

Szokujące słowa prezesa Fenerbahce Stambuł

W drugim spotkaniu doszło do skandalu. Po bramce strzelonej przez Dynamo niezadowoleni kibice Fenerbahce zaczęli skandować nazwisko prezydenta Rosji, Władimira Putina. Chcieli w ten sposób zdekoncentrować rywali i zwiększyć szanse na zwycięstwo tureckiego zespołu. Prezes Fenerbahce w kontrowersyjny sposób odniósł się do sprawy.

- Nie będziemy przepraszać Ukrainy. Po wszystkich przemówieniach ambasadora Ukrainy to on powinien nas przeprosić. Tak, te pieśni nie pasują do tożsamości naszego klubu. Ale co mieliśmy zrobić? Zakleić im usta? - powiedział Ali Koc.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Przedstawiciel klubu ze Stambułu zaznaczył jednak, że nie powinno się identyfikować tych przyśpiewek z klubem. - Uważam za niestosowne wykonywanie tej przyśpiewki, nawet w chwili gniewu. Potępiam jednak tych, którzy identyfikują 115 lat z reakcją niektórych kibiców. Jesteśmy przeciwko wojnie. Nasze stanowisko jest jasne - dodał.

UEFA reaguje na skandal

Skandaliczne zachowanie kibiców Fenerbahce zostało potępione przez środowisko piłkarskie i spotkało się z reakcją ze strony najważniejszych organów. UEFA ogłosiła, że wszczęła śledztwo w tej sprawie.

"Zgodnie z artykułem 31 ustawy o przepisach dyscyplinarnych, Inspektor ds. etyki i dyscypliny UEFA przeprowadzi dochodzenie w sprawie domniemanego niewłaściwego zachowania kibiców Fenerbahce podczas meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów, który miał miejsce 27 lipca 2022 roku w Stambule" - czytamy w oświadczeniu.

Nagle Krychowiak wybuchł. Sędzia sięgnął po czerwoną kartkę i wyrzucił Polaka z boiska [WIDEO]

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.