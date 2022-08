Lewandowski z pierwszym golem? Wiadomo, kto pokaże najbliższy mecz FC Barcelony

Podczas przedsezonowego tournee po Stanach Zjednoczonych Robert Lewandowski zanotował trzy pierwsze występy w barwach FC Barcelony. Zagrał w meczach z Realem Madryt (1:0), Juventusem (2:2) i New York Red Bulls (2:0). Jak dotąd nie zdołał jeszcze zanotować premierowego trafienia, czy asysty.

REKLAMA

Zobacz wideo Koka, Dżem i kontrakt z Realem na 75 mln euro. Lewandowski jak "szedł, to biegł, bo nienawidzi chodzić"

"EUFORIA", "LEWYMANIA". Lewandowski przebił Neymara. Szał w Hiszpanii

Wiadomo, kto pokaże najbliższy mecz FC Barcelony. Robert Lewandowski wreszcie się przełamie?

Kolejną okazję do otwarcia dorobku bramkowego w nowym zespole Polak będzie miał w niedzielny wieczór, kiedy to "Barca" zagra w corocznym meczu o Puchar Gampera z meksykańskim UNAM Pumas. Będzie to jednocześnie ostatnie spotkanie przed pierwszym oficjalnym starciem w nowym sezonie, w którym kataloński zespół zagra z Rayo Vallecano w pierwszej kolejce LaLiga.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Pojedynek z zespołem, do którego nie tak dawno z FC Barcelony przeszedł Dani Alves, rozpocznie się w niedzielę, 7 sierpnia o godzinie 20:00. Transmisję w polskiej telewizji przeprowadzi Polsat Sport. Będzie zatem okazja do tego, aby bez przeszkód obejrzeć czwarty mecz Lewandowskiego w barwach nowego klubu.

Mecz o Puchar Gampera. Czyli przedsezonowa tradycja FC Barcelony

Puchar Gampera to coroczne przedsezonowe rozgrywki, których gospodarzem jest FC Barcelona. Ich nazwa odnosi się do Joana Gampera, założyciela, byłego piłkarza i prezydenta klubu. Każdego roku mecz o trofeum połączony jest z fiestą i oficjalną prezentacją zawodników przed nowym sezonem.

W ostatnich latach FC Barcelona wygrywała mecz o Puchar Gampera. Pokonywała takich rywali, jak Juventus (3:0), Elche (1:0), Arsenal (2:1), Boca Juniors (3:0), Chapecoense (5:0), Sampdorię (3:2) czy AS Romę (3:0). Po raz ostatni przegrała to starcie w 2012 roku - wówczas lepsza była Sampdoria, która wygrała 1:0.

Legenda rywala Barcelony ma teorię nt. Lewandowskiego. "Piłkarze są bardziej świadomi"

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.