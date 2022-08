Dziennikarz z Barcelony: Dzięki Lewandowskiemu możemy się teraz pośmiać z Realu

Piątkową prezentację Roberta Lewandowskiego obserwowało z trybun ponad 59 tysięcy kibiców. Więcej widzów przyciągnął na Camp Nou jedynie Zlatan Ibrahimović, którego w 2009 roku witało 60 tys. fanów. Napastnik reprezentacji Polski od razu zaskarbił sobie sympatię katalońskich kibiców, zwracając się do nich w ich języku. Cała uroczystość na długo pozostanie w pamięci jej widzów i uczestników.

"Oczekiwania wobec Roberta Lewandowskiego są ogromne"

Ceremonia na Camp Nou jest szeroko komentowana, a zdecydowana większość jest nią wręcz zachwycona. Bardzo pozytywnie na temat prezentacji napastnika wypowiedział się w rozmowie z Piotrem Koźmińskim z WP SportoweFakty hiszpański dziennikarz, Moises Llorens. - W piątek byliśmy świadkami czegoś spektakularnego. Czegoś, co zrobiło naprawdę wielkie wrażenie na nas wszystkich. Faktem jest, że widziałem wiele prezentacji na tym stadionie, ale ta jest absolutną ich czołówką - stwierdził wprost.

Hiszpan piątkową uroczystość, ze względu na euforię kibiców, porównał do prezentacji Ronaldinho w 2003 roku. - Ronaldinho miał pomóc Barcelonie osiągnąć rzeczy wielkie i mam wrażenie, że teraz jest podobne uczucie wśród naszych fanów. Oczekiwania wobec Lewandowskiego są więc ogromne - powiedział dziennikarz.

"EUFORIA", "LEWYMANIA". Lewandowski przebił Neymara. Szał w Hiszpanii

Llorens zapytany o to, czy Barcelona z Lewandowskim może wrócić w przyszłym sezonie na szczyt LaLiga, odpowiedział wprost. - Może, a nawet musi. Żałuję, że nie zrobiła tego już sezon temu. Ale teraz ma wszystko, aby to zrobić. Madryt ma 11 piłkarzy, w porywach 13. A Barcelona po dwóch na każdą pozycję. Poza tym Xavi ma jasny przekaz jak grać, kontroluje tu wszystko, co trzeba. I jeszcze jedno: jak pewnie niektórzy w Polsce wiedzą, w Madrycie niektórzy mówią na Katalończyków "Los Polacos". I nie traktują tego jako komplement, wręcz przeciwnie. A Barcelona kupiła teraz świetnego Polaka, więc to my teraz możemy się pośmiać z nich - podsumował Hiszpan.

Legenda rywala Barcelony ma teorię nt. Lewandowskiego. "Piłkarze są bardziej świadomi"

