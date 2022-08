Los Angeles Galaxy znów wybawia Barcelonę od piłkarza, którego Xavi nie chce w składzie

Kilka dni temu 22-letni Riqui Puig, wychowanek Barcelony, został zawodnikiem Los Angeles Galaxy. Hiszpan był uznawany za wielki talent, ale w ostatnim czasie jego kariera mocno wyhamowała. Pomocnik podpisał kontrakt do 2025 roku. Okazuje się, że to nie jedyny gracz Barcy, który może trafić do LA Galaxy.

W planach Xaviego na nowy sezon nie mieści się także Sergi Roberto. Dziennik "As" twierdzi, że Amerykanie zamierzą ściągnąć 11-krotnego reprezentanta Hiszpanii. 30-latek to także wychowanek Barcy, w której zadebiutował w sezonie 2010/11. W katalońskim klubie rozegrał ponad 300 spotkań, zdobył m.in. sześć tytułów mistrza Hiszpanii i wygrał dwie Ligi Mistrzów. W ostatnim czasie jego rola była stale marginalizowana. Licząc dwa ostatnie sezony ligowe spędził na murawie łącznie zaledwie 1341 minut (wystąpił w 24 meczach).

Dużym atutem Roberto jest jego uniwersalność. W trakcie kariery grał na wielu pozycjach, ale najczęściej jako prawy obrońca lub środkowy pomocnik. I paradoksalnie jego uniwersalność stała się jego przekleństwem, bo trenerzy cały czas się zastanawiali, gdzie zobaczą najlepszą wersję Hiszpana. "As" twierdzi, że w ciągu najbliższych kilku dni wyjaśni się przyszłość zawodnika.

Tego lata Barcelonę, oprócz Puiga, opuścili już: Luuk De Jong, Adama Traore, Clement Lenglet, Dani Alves i Oscar Mingueza. Ale wróćmy do Ameryki. Transfery LA Galaxy to odpowiedź na duże inwestycje lokalnego rywala Los Angeles FC, które latem zakontraktowało Garetha Bale'a oraz Giorgio Chielliniego.

