Jeden z najlepszych zawodników Euro 2020 trafi do Premier League. Cena jak w "Black Friday"

Mikkel Damsgaard obecnie jest zawodnikiem Sampdorii. W poprzednim sezonie duński napastnik zaprezentował się w rozgrywkach Serie A jedynie w 11 spotkaniach. Wszystko za sprawą urazu uda, z którym 22-latek walczył przez większość czasu. Choć jego kontrakt z włoskim zespołem wygasa dopiero 30 czerwca 2024 roku, zawodnik może już w tym sezonie zmienić klubowe barwy.

REKLAMA

Zobacz wideo Koka, Dżem i kontrakt z Realem na 75 mln euro. Lewandowski jak "szedł, to biegł, bo nienawidzi chodzić"

Z Serie A do Premier League. Mikkel Damsgaard trafi do FC Brentford

Wszystko wskazuje na to, że Damsgaard zostanie zawodnikiem Premier League. Według informacji dziennikarza Fabrizio Romano zawodnik porozumiał się w sprawie indywidualnego kontraktu z 13. drużyną ostatnich rozgrywek angielskiej ekstraklasy, Brentford. Duńczyk w przyszłym tygodniu ma udać się do Anglii na testy medyczne, a nowy pracodawca ma za niego zapłacić 15 milionów euro.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Co ciekawe po Euro wartość piłkarza wyceniano na 50 mln euro, jednak z uwagi na ostatni sezon kwota wyraźnie zmalała. Wtedy pozyskaniem napastnika zainteresowane były dwa wielkie kluby, AC Milan i FC Barcelona. Teraz nie miał on szans na oferty z tak klasowych zespołów, więc transfer do Brentford wydaje się być najkorzystniejszą dla niego opcją.

Sensacja w Londynie. Nunez strzelił genialnego gola, ale Liverpool stracił punkty [WIDEO]

Zainteresowanie ze strony tak wielkich marek po ubiegłorocznych mistrzostwach nie powinno dziwić. Damsgaard był jedną z kluczowych postaci duńskiej drużyny. Wystąpił w pięciu meczach, w których prezentował się z bardzo dobrej strony i dwukrotnie zapisał się na liście strzelców. Jedno z trafień zaliczył podczas przegranego 1:2 półfinału z Anglikami. Mimo nieudanego sezonu selekcjoner Kasper Hjumland dalej liczy na napastnika i powołał go do składu na Ligę Narodów.

"EUFORIA", "LEWYMANIA". Lewandowski przebił Neymara. Szał w Hiszpanii

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.