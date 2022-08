Lewandowski będzie miał nowego kolegę. Już pożegnał się z klubem

Latem 2016 roku Marcos Alonso przeniósł się z Fiorentiny do Chelsea. Hiszpan w angielskim klubie rozegrał łącznie 211 meczów, w których strzelił 29 goli i zaliczył 23 asysty. Z Chelsea wygrał także mistrzostwo Anglii, Ligę Europy i Ligę Mistrzów. Wiele wskazuje na to, że przygoda obrońcy na Wyspach Brytyjskich dobiega do końca.

Marcos Alonso o krok od Barcelony. Piłkarz pożegnał się już z kolegami z drużyny

Niedawno informacje na temat przenosin Marcosa Alonso do Barcelony przekazał Fabrizio Romano. "Barcelona chce jak najszybciej pozyskać Marcosa Alonso. Trwają rozmowy między klubami, aby jak najszybciej znaleźć porozumienie. Odejście z Chelsea jest priorytetem Alonso, który ma już uzgodnione warunki kontraktu z Barcą od kilku miesięcy" - napisał dziennikarz na Twitterze.

Chelsea zaszalała. Marc Cucurella najdroższym lewym obrońcą w historii

W piątek kolejne doniesienia na temat przenosin Alonso do Barcelony przekazali dziennikarze "Mundo Deportivo". Ich zdaniem zawodnik pożegnał się już z kolegami i działaczami klubu i jest o krok od transferu do drużyny Xaviego. Jak dodają, obrońca może przyjechać do Barcelony już w ten weekend. Na ten moment nieznane są szczegóły transferu, ani długość kontraktu Marcosa Alonso.

Barcelona pomimo problemów finansowych jest bardzo aktywna podczas letniego okienka transferowego. Poza Robertem Lewandowskim do hiszpańskiego zespołu trafili także Andreas Christensen, Franck Kessie, Jules Kounde i Raphinha.

Drużyna Xaviego powoli kończy przygotowania do zbliżającego się sezonu. W niedzielę o 20:00 zmierzy się w Pucharze Gampera z Pumas UNAM, a już 13 sierpnia o 21:00 zainauguruje sezon La Ligi domowym spotkaniem z Rayo Vallecano.

Chelsea szybko znalazła zastępcę Marcosa Alonso. W piątek klub oficjalnie poinformował o ściągnięciu Marca Cucurelli z Brighton. Hiszpan kosztował 65 milionów euro i dzięki temu stał się najdroższym lewym obrońcą w historii.

Arsenal wygrywa derby Londynu na początek Premier League

