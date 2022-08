Świetny mecz Płachety. Zapewnił zwycięstwo nowej drużynie w debiucie

Przemysław Płacheta w zeszłym sezonie nie radził sobie najlepiej w Norwich. Polak wystąpił jedynie w 12 meczach, ani razu nie zdobył bramki, a jego zespół spadł z ligi. Zawodnik chciał zmienić klub, aby regularnie grać i walczyć o miejsce w składzie reprezentacji Polski na mundialu w Katarze. Ostatecznie w lipcu Płacheta przeniósł się na wypożyczenie do Birmingham City.

REKLAMA

Zobacz wideo Koka, Dżem i kontrakt z Realem na 75 mln euro. Lewandowski jak "szedł, to biegł, bo nienawidzi chodzić"

Gol Płachety w debiucie. Birmingham City pokonuje Huddersfield 2:1

W sobotę wieczorem nowy klub Polaka podejmował na własnym stadionie Huddersfield w drugiej kolejce Championship (druga liga angielska). Gospodarze świetnie rozpoczęli ten mecz i już w piątej minucie objęli prowadzenie za sprawą Scotta Hogana. W spotkaniu od pierwszych minut wystąpił Przemysław Płacheta. Polak nie mógł sobie wymarzyć lepszego debiutu w nowym zespole. W 45. minucie skrzydłowy przejął piłkę w polu karnym i uderzył ją w kierunku bramki. Ze strzałem nie poradził sobie bramkarz Huddersfield Lee Nicholls i Płacheta mógł się cieszyć ze swojego pierwszego gola w nowym zespole. Akcję bramkową można obejrzeć od 0:53.

W drugiej połowie meczu goście zdołali zdobyć kontaktową bramkę. W 61. minucie piłkę do siatki wpakował Daniel Ward. Huddersfield starało się wyrównać, ale ich dalsze ataki nie przyniosły oczekiwanych skutków. Ostatecznie do końca meczu wynik się już nie zmienił i Birmingham City wygrało to spotkanie 2:1. Dzięki zwycięstwu drużyna Płachety obecnie zajmuje pierwsze miejsce w lidze z dorobkiem czterech punktów. Bardzo szybko może się to jednak zmienić, ponieważ było to pierwsze starcie tej kolejki i w ciągu weekendu zostaną rozegrane pozostałe mecze.

Wisła się nie zatrzymuje. Trzecie zwycięstwo z rzędu i znowu do zera

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

W następnej serii spotkań Birmingham City zmierzy się na wyjeździe z Cardiff City. Spotkanie zaplanowane jest na sobotę 13 sierpnia o 13:30. Wcześniej zespół czeka rywalizacja w Pucharze Ligi Angielskiej z Norwich. Mecz odbędzie się w najbliższy wtorek o 20:45.

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.

Zwrot akcji ws. Drągowskiego. Będzie trzeci Polak w Spezii?