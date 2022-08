Anna Lewandowska prosto z Auditori 1899: Marzenie Roberta zostało spełnione

- Zrobiliśmy wielkie WOW i chyba nie spodziewaliśmy się aż takiego wydarzenia - mówi o piątkowej prezentacji Roberta Lewandowskiego na stadionie Camp Nou jego żona Anna. - Zawsze powtarzam, że Robert jest niesamowitym profesjonalistą. To jego praca doprowadziła go do miejsca, w którym jest. Marzenie zostało spełnione, my podążamy za nim, rodzina zawsze będzie go wspierać - mówi nam Lewandowska. A specjalne nagranie z Auditori 1899, czyli największej sali konferencyjnej na stadionie w Barcelonie, możecie obejrzeć tutaj:

REKLAMA

Zobacz wideo Anna Lewandowska: To było wielkie marzenie Roberta

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.