Krakowski klub z nowym obiektem. Miasto gotowe na batalie z mieszkańcami

Planowany obiekt przy ulicy Kazimierza Chałupnika ma pomieścić 2124 osoby. Jako że trybuna będzie przylegać do ulicy, z zewnętrznej strony znajdą się również przedsięwzięcia komercyjne. W dolnej części mają się również znaleźć szatnie, salony odnowy biologicznej czy sauna.

Będzie nowy stadion Wieczystej

Dyrektor Zarządu Infrastruktury Sportowej Krzysztof Kowal przekonuje, że nowy obiekt będzie służył przez wiele lat. - Ten obiekt spełni wszystkie wymogi licencyjne zawodowej piłki aż po Fortuna 1. Ligę. A jeśli Wieczysta rozpędzi się nawet do Ekstraklasy, to pomyślimy, gdzie będzie mogła w niej podejmować rywali. Mamy w mieście więcej obiektów na Ekstraklasę niż chętnych do utrzymywania zespołów na jej poziomie - stwierdził.

Jak wynika z planów dyrektora sportowego klubu Zdzisława Kapki, awans na dalsze szczeble rozgrywkowe jest głównym celem Wieczystej. - Cele muszą być jasno postawione. Ten zespół stać na awans. Został wzmocniony na najważniejszych pozycjach. Sprowadzony ostatnio Ukrainiec Denis Faworow zmieściłby się w każdym klubie Ekstraklasy - zapewnił przed pierwszym meczem zespołu w III lidze, w którym rywalem będzie KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

Miasto jest gotowe na protesty mieszkańców

Po uzgodnieniu kwestii projektu nowego obiektu, Krzysztof Kowal stwierdził, że miasto jest gotowe na batalie z mieszkańcami. - Widzimy, że Wieczysta jest oczkiem w głowie całej dzielnicy. Dzieci i młodzież z okolicznych osiedli mają rozrywkę, mogą tu trenować i oglądać mecze. Wierzę w rozsądek wszystkich. Tu nie ma przeciw czemu protestować - przyznał.

W przeszłości dochodziło już do sytuacji, w których niezadowolenie mieszkańców zapobiegło ukończeniu inwestycji na stadionie Cracovii. Wówczas koncepcja budowy oświetlenia na wysokich masztach została zablokowana przez mieszkańców krakowskiego Zwierzyńca. W argumentacji podano, że lampy miałyby zasłaniać widok na Wawel.

Wieczysta Kraków rozpocznie rywalizację w III lidze od meczu z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. To spotkanie odbędzie się w sobotę 6 sierpnia o godzinie 12:00.