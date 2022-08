"Lewandowski będzie szantażowany". Mówią wprost. Barcelona to oszuści

Zamieszanie wokół klubowej przyszłości Frenkiego de Jonga trwa. FC Barcelonie zależałoby na sprzedaży środkowego pomocnika, co pomogłoby drużynie odbić się finansowo. Katalończycy porozumieli się nawet z Manchesterem United, który chciał wykupić Holendra za około 80 milionów euro. Transfer ten nie doszedł jednak do skutku, a De Jong i Barcelona próbują znaleźć idealne dla obu stron wyjście.

REKLAMA

Zobacz wideo

"Co się stało z reputacją tego, co kiedyś było 'więcej niż klubem'?"

Wokół sytuacji narasta coraz więcej spięć. Nie wytrzymują Holendrzy, którzy stają w obronie swojego piłkarza, jednoznacznie krytykując FC Barcelonę za zachowanie względem De Jonga. Tamtejsi dziennikarze zapytali, co stało się z klubem, który 16 lat temu zrezygnował z lukratywnego kontraktu Qatar Airways na rzecz współpracy z organizacją UNICEF.

Legia Warszawa ma problem. Pekhart ją wykiwał

"Co się stało z reputacją tego, co kiedyś było 'więcej niż klubem'? Został zniszczony przez oszustów naciskających na piłkarzy, by oddali miliony. Dlaczego? Bo szemrani szefowie kupują innych piłkarzy, na których ich nie stać. Frenkie de Jong jest szantażowany, by płacić pensję Lewandowskiemu" - pisze zdenerwowany sytuacją Henk Spaan z holenderskiego "Het Parool".

Dziennikarz sportowy uważa, że to teraz dotyka de Jonga, ale za jakiś czas w podobny sposób Barcelona obejdzie się z kapitanem reprezentacji Polski. "W przyszłym roku Lewandowski będzie szantażowany do oddania pensji na rzecz powracającego Messiego. Potem oszuści będą chcieli kupić jeszcze Mbappe. Najpierw pozwolą piłkarzom grać. Barcelona to rzeczywiście coś więcej niż klub" - ostro skomentował Spaan.

Holandia naprawdę żyje tą sytuacją, bo od kilku dni tamtejsze media opisują całe zamieszanie. "Het Parool" cytował ostatnio słowa innych ekspertów, którzy mają podobne zdanie do Spaana. Nawet Jewgienij Lewczenko, szef Holenderskiego Związku Piłkarzy (VVCS) uważa, że sposób, w jaki FC Barcelona postępuje, jest szalony. Twierdzi, że zareagować powinna Międzynarodowa Federacja Piłkarzy Zawodowych (FIFPro). - Myślę, że związek powinien chronić wszystkich piłkarzy. Kiedy de Jong jest osaczony i przeganiany przez klub, międzynarodowy związek zawodowy musi się sprzeciwić - stwierdził.

FIFPro nie może jednak zrobić nic więcej niż tylko wydać oświadczenie - uważa Lewczenko. Były zawodnik m.in. Vitesse, Sparty Rotterdam i FC Groningen obawia się, że kataloński klub nie będzie dawał szansy gry pomocnikowi. "FC Barcelona będzie wtedy apelować do niego poprzez boisko, ale będzie to katastrofalne dla kariery młodego zawodnika. To sprawia, że jest to rodzaj wymuszenia" - powiedział Lewczenko.

Mimo to Jewgienij Lewczenko radzi byłemu pomocnikowi Ajaksu, aby nie akceptował obniżki pensji. "Powiedziałbym 'nie'. FC Barcelona ponosi pełną odpowiedzialność. Długoterminowa polityka klubu jest dramatyczna. To szaleństwo, kiedy gracze muszą płacić za bałagan finansowy" - stwierdził 44-letni były reprezentant Ukrainy.

Według Gary'ego Neville'a De Jong musi rozważyć podjęcie kroków prawnych przeciwko swojemu klubowi, skoro wydaje środki na hitowe transfery, a nie stać go na wypłacanie pensji zgodnie z umową. "I wszyscy gracze powinni być za nim. Klub, który wydaje fortuny na nowych graczy, nie płacąc tym, którzy mają kontrakt na pełne pensje, jest niemoralny i narusza prawo" – napisał na Twitterze były piłkarz Manchesteru United.

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Czy można sobie kupić koszulkę Barcelony z nazwiskiem Lewandowski? Z jakim numerem? Czy podczas prezentacji znów będziemy świadkami prowizorki, czy może wreszcie przy pełnym Camp Nou Robert Lewandowski zostanie przywitany z pełną pompą?

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.