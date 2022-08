Burza po hańbie Lecha Poznań. "Kelnerzy ograli Panów Piłkarzy"

W czwartek o 20:00 Lech Poznań zmierzył się w pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji do Ligi Konferencji z Vikingurem Reykjavik. Niestety mistrz Polski nie spisał się najlepiej i przegrał to spotkanie 0:1.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy dom Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie. "Wspomnienia na całe życie"

Dziennikarze komentują porażkę Lecha Poznań. "Pół sytuacji nie potrafią stworzyć"

Po zakończeniu meczu przebieg gry jak i końcowy wynik skomentowali dziennikarze. "Pół sytuacji nie potrafią stworzyć w drugiej połowie nawet, żeby jakiś g.....nogol wpadł. Wstyd powinien być im, a jest mi. Przykre to wszystko." napisał Filip Modrzejewski z Prawdy Futbolu.

Rozczarowany występem Lecha jest także Dominik Mucha. "Brak agresji, pomysłu, po przejęciu zawsze do tyłu... Odpychająca jest gra Lecha. I transfery nie mają tu nic do tego" - napisał były dziennikarz Przeglądu Sportowego na Twitterze.

Na temat meczu wypowiedział się także Jakub Seweryn ze Sport.pl. "Jedyne pozytywy dla Lecha to wynik "tylko" 1:0 i brak zasady o promowaniu bramek strzelonych na wyjeździe. W życiu są pewne tylko śmierć, podatki i porażka 0:1 polskiej drużyny na Islandii." - czytamy.

Porażkę Lecha skomentował również Leszek Milewski z Goal.pl. "Ciekawe czy van den Brom pochwali za walkę o lepszy rezultat" - napisał na Twitterze.

Do trenera Lecha odniósł się Radosław Nawrot ze Sport Interii. "Parafrazując trenera van den Broma, bardzo chciałem zobaczyć dzisiaj, jak Lech bardzo chce" - czytamy.

Do niedawnych słów holenderskiego szkoleniowca odniósł się również polski piłkarz Łukasz Gikiewicz. "Kelnerzy ograli naszych Panów Piłkarzy. Wypada pogratulować walki, jak to mawiał pewien Holender" - napisał.

Początek pracy van den Broma w Lechu nie wygląda najlepiej. Kolejna porażka może zbliżyć szkoleniowca do utraty pracy. Takie zdanie ma Aleksy Kiełbasa ze Sport.pl. "Stołek van der Broma coraz bardziej zaczyna go parzyć w siedzenie" - napisał na Twitterze.

Maciej Paczul z Weszło.com ironicznie nawiązał z kolei do zainteresowania Lecha piłkarzem Wisły Płock Łukaszem Sekulskim. "Z Sekulskim na szpicy inaczej by to wyglądało" - czytamy.

Rozczarowującą statystykę przytoczył Dawid Dobrasz z Meczyki.pl. "Lech Poznań gra ósmy mecz za kadencji Johna van den Broma i pięć razy dostał gola w ostatnich pięciu minutach pierwszej połowy." - czytamy.

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Czy można sobie kupić koszulkę Barcelony z nazwiskiem Lewandowski? Z jakim numerem? Czy podczas prezentacji znów będziemy świadkami prowizorki, czy może wreszcie przy pełnym Camp Nou Robert Lewandowski zostanie przywitany z pełną pompą?

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.

Media: Alexis Sanchez dogadał się z Marsylią. Jest już bardzo blisko