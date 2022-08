Mario Balotelli znalazł nowy klub. Zaskakujący kierunek

Wielu kibicom włoskiej piłki może zrobić się przykro, gdy tylko prześledzą karierę Mario Balotellego. Wydawało się, że ma na tyle wielki potencjał, by stać się jednym z najlepszych piłkarzy świata. A tymczasem - przez brak profesjonalizmu - stał się raczej pośmiewiskiem.

Balotelli debiutował w Interze Mediolan, mając zaledwie 17 lat. Po trzech sezonach spędzonych w Interze trafił do Manchesteru City za 30 milionów euro i nawet przyczynił się do ich historycznego mistrzostwa z 2012 roku. Po tamtym sezonie z kadrą Włoch awansował do finału Euro, a sam był jednym z bohaterów turnieju. I choć później biegał jeszcze w koszulce Milanu, Liverpoolu czy Marsylii, to jego kariera wyraźnie wyhamowała.

Ostatnie lata świetnie to obrazują. W lipcu 2019 roku został zawodnikiem Brescia Calcio, ale już kilka miesięcy później został zwolniony. W grudniu 2020 szansę dała mu Monza, ale i w nowym klubie Silvio Berlusconiego nie potrafił zaistnieć na dłużej.

Turecki epizod i transfer do Szwajcarii

Od roku reprezentuje turecki klub Adana Demirspor i wreszcie można go pochwalić, bo zdobył aż 18 bramek w 31 ligowych spotkaniach. Wszystko jednak wskazuje, że Turcję zaraz zamieni na Szwajcarię.

Alfred Pedulla, znany włoski dziennikarz, informuje, że Balotelli porozumiał się z FC Sionem, ale piąty zespół ligi szwajcarskiej wciąż musi dogadać się z Demirsporem. Wszystko jednak wskazuje, że 31-latek w nowym sezonie będzie występował w Super League. Jego obecna umowa wygasa dopiero za dwa lata.

Balotelli ma na koncie także 36 meczów w kadrze Włoch, dla której zdobył 14 bramek. Ostatni raz grał przeciwko Polsce w 2018 roku (1:1).