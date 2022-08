Ivi Lopez miał przed sobą tylko bramkarza. Nie wyszło. I weszło [WIDEO]

Raków Częstochowa, póki co znakomicie spisuje się w obecnym sezonie. Ekipa Marka Papszuna dobrze rozpoczęła rozgrywki ligowe i pewne radzi sobie także w el. Ligi Konferencji Europy. Po wyeliminowaniu FK Astany, wicemistrz Polski rywalizuje w III rundzie ze Spartakiem Trnawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowy dom Lewandowskiego robi piorunujące wrażenie. "Wspomnienia na całe życie"

Tomas Pekhart skończył rozmowy z Rakowem. Z Legią trwają

LKE: Raków Częstochowa wyszedł na prowadzenie po golu Ivi Lopeza

Spartak odważnie ruszył do ataku od samego początku meczu. Piłkarze Rakowa nie dali się jednak całkowicie zepchnąć do defensywy i stopniowo odzyskiwali przewagę. Kilka pierwszych akcji kończyło się niecelnymi dośrodkowaniami, ale gdy drużyna z Częstochowy złapała wiatr w żagle, to popisała się bardzo efektowną bramką.

Ben Lederman otrzymał piłkę przed polem karnym i momentalnie podał ją do Mateusza Wdowiaka. Były piłkarz m.in. Cracovii odegrał z pierwszej piłki nad linią obrony, a Ivi Lopez urwał się defensorom i nieco szczęśliwie, ale skutecznie dopełnił formalności.

Ivi Lopez dołożył drugie trafienie tuż przed końcem pierwszej połowy. Wdowiak został powalony w polu karnym rywali, a Hiszpan pewnie zamienił stały fragment gry na gola.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Zaskakujący transfer. Enis Destan ma zagrać w ekstraklasie

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Czy można sobie kupić koszulkę Barcelony z nazwiskiem Lewandowski? Z jakim numerem? Czy podczas prezentacji znów będziemy świadkami prowizorki, czy może wreszcie przy pełnym Camp Nou Robert Lewandowski zostanie przywitany z pełną pompą?

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.