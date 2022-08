Thierry Henry wchodzi w klub miliarderów. Budowa imperium trwa

Thierry Henry swoją bogatą karierę zakończył w grudniu 2014 roku. Francuz ma w dorobku między innymi mistrzostwo świata wywalczone z reprezentacją w 1998 roku i zdobyte dwa lata później mistrzostwo Europy. Były napastnik może się również pochwalić wieloma trofeami klubowymi, bowiem dwukrotnie zdobywał mistrzostwo Anglii z Arsenalem czy mistrzostwo Hiszpanii z Barceloną. W katalońskich barwach triumfował również w 2009 roku w Lidze Mistrzów.

Thierry Henry udziałowcem włoskiego Como 1907, budowa imperium trwa

Po zakończeniu piłkarskiej kariery Henry zasiadł na ławce trenerskiej. W latach 2016-2018 był asystentem selekcjonera reprezentacji Belgii, z którą w 2018 wywalczył trzecie miejsce na mistrzostwach świata. Później prowadził AS Monaco i Montreal Impact, by w 2021 roku powrócić do belgijskiego sztabu. Teraz przed legendarnym francuskim napastnikiem kolejne wyzwanie. Henry ma zostać udziałowcem występującego w Serie B klubu Como 1907. Według informacji włoskiego dziennikarza Gianluci Di Marzio były zawodnik ma w najbliższych dniach udać się do Como i oficjalnie ogłosić swoją decyzję.

Wcześniej na taki ruch zdecydował się Cesc Fabregas, który jednocześnie został zawodnikiem zespołu. Po zupełnie nieudanym sezonie w AS Monaco i występie w tylko pięciu spotkaniach hiszpański pomocnik przeniósł się do Serie B. Zawodnik ma pomóc Como osiągnąć upragniony awans do Serie A, co za cel obrali sobie właściciele klubu, indonezyjscy bracia Robert i Michael Harton. To przedsiębiorcy, którzy w posiadanie drużyny weszli w 2019 roku. Ich połączone aktywa wynoszą ponad 45 miliardów dolarów (według "Forbesa" to 64. i 69. najbogatsi ludzie na świecie) i biją finansowo na głowę pozostałych właścicieli włoskich klubów – łącznie z Serie A. Bracia stoją na czele imperium tytoniowego, nieruchomości i praw telewizyjnych. Więcej na ten temat w Sport.pl ->>> PISALIŚMY TUTAJ.

