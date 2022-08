"Zrobimy to". Sensacyjna oferta dla Cristiano Ronaldo. Desperacja

Klubowa przyszłość Cristiano Ronaldo w dalszym ciągu pozostaje wielką niewiadomą. Portugalczyk nie chce spędzić kolejnego sezonu w barwach Manchesteru United i dostaje kolejne oferty. Sporo mówi się o przejściu napastnika do Sportingu Lizbona, w którym rozpoczynał on swoją seniorską karierę. Tymczasem zawodnik otrzymał kolejną, dosyć sensacyjną propozycję.

Desperacki krok brazylijskiego klubu. Prezes Corinthiansu chce ściągnąć Cristiamo Ronaldo

Zainteresowanie pozyskaniem portugalskiego napastnika wyraziły władze Corinthians Sao Paulo. Prezes brazylijskiego klubu, Duilio Monteiro Alves w wywiadzie dla programu Ulissescast stwierdził, że widziałby Ronaldo w swoich szeregach. - To prawda. Jest to wielkie marzenie, ale w piłce nożnej wszystko jest możliwe. Na razie nie sondowaliśmy tej możliwości, ale zrobimy to. Wyobraź sobie, że będzie chciał grać w Brazylii - powiedział działacz. To dość sensacyjne doniesienia, ale ewentualna oferta nie powinna zainteresować zawodnika.

Priorytetem dla Ronaldo jest bowiem gra w Lidze Mistrzów. To jest jednym z powodów, dla których napastnik chce opuścić Manchester, który po zajęciu szóstego miejsca w poprzednim sezonie Premier League nie zaprezentuje się w europejskich rozgrywkach. Portugalczykowi zależy na dołączeniu do klubu, który będzie walczył o europejskie trofea, by mógł on śrubować swoje rekordy. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki prowadzi bowiem w klasyfikacji najlepszych strzelców z dorobkiem 141 bramek. Szesnaście trafień mniej ma na swoim koncie Lionel Messi, który będzie walczył w najbliższej Lidze Mistrzów jako zawodnik PSG.

