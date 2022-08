Poważne osłabienie Rakowa. Oficjalnie: Kontuzja. Nieoficjalnie: Transfer?

Raków Częstochowa bez większych problemów wywalczył awans do III rundy el. Ligi Konferencji Europy, wygrywając oba mecze z Astaną. Teraz zespół prowadzony przez Marka Papszuna zmierzy się ze Spartakiem Trnava, a w przypadku awansu do kolejnej rundy zagra ze zwycięzcą dwumeczu Slavia Praga (Czechy) - Panathinaikos Ateny (Grecja). Wicemistrzowie Polski podejdą do meczu ze Słowakami ze sporym osłabieniem.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nuevo tridente". Barcelona buduje magiczne trio w ataku. Lewandowski na szpicy [Sport.pl LIVE]

Poważne osłabienie Rakowa na III rundę Ligi Konferencji Europy. Nie ma Vladana Kovacevicia

Portal 90minut.pl poinformował o dwóch zmianach w kadrze Rakowa Częstochowa na mecze ze Spartakiem Trnava w III rundzie el. Ligi Konferencji Europy. Marek Papszun będzie miał do dyspozycji Xaviera Dziekońskiego oraz Bartosza Nowaka, który niedawno został sprowadzony z Górnika Zabrze za około 400 tysięcy euro. Z listy Raków Częstochowa wykreślił Igora Sapałę oraz, przede wszystkim, Vladana Kovacevicia.

Michał Szprendałowicz, rzecznik prasowy wicemistrzów Polski przekazał w rozmowie z "Meczykami", że serbskiemu bramkarzowi dolega lekki uraz mięśniowy. To jest przynajmniej oficjalna wersja ze strony klubu. - Gdzieś mówi się w mediach o zainteresowaniu Kovaceviciem przez inne kluby europejskie, ale nie chcę w to wchodzić. Temat jest trochę wyolbrzymiony, żadnych konkretów na razie nie ma - stwierdził pracownik Rakowa. Brak Kovacevicia jest sporym osłabieniem dla Rakowa, ponieważ to właśnie z Serbem w bramce zanotował siedem czystych kont w ośmiu meczach, licząc grę w poprzednim i tym sezonie.

Nie należy jednak wykluczać, że Vladan Kovacević został wykreślony z listy Rakowa Częstochowa z powodu transferu do nowego klubu. Bramkarz potwierdził w rozmowie z Interią, że faktycznie interesuje się nim Benfica Lizbona. - Jest oferta z Benfiki Lizbona, ale zobaczymy, co będzie. W tym momencie jestem skupiony tylko na Rakowie. Wiadomo, że transfer byłby wielką rzeczą. Mam kilka propozycji, a Benfica nie jest jedyna - tłumaczył.

Mecz Spartaka Trnava z Rakowem Częstochowa w III rundzie el. Ligi Konferencji Europy odbędzie się w czwartek 4 sierpnia o godzinie 18:30. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.