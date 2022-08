Wieczysta nie tylko z nowym stadionem. To ma być cały kompleks obiektów

Wieczysta Kraków wywalczyła awans do III ligi, wygrywając 7:0 w barażach z drugim zespołem Termaliki Bruk-Bet Nieciecza. Klub prowadzony przez Franciszka Smudę jest zatem o krok od awansu na szczebel centralny. - Ekstraklasa za trzy lata? To możliwe. Ludzie myślą, że jesteśmy bardzo bogaci, a my jesteśmy skromnym klubem, ale mądrze prowadzonym - mówił Smuda w rozmowie z "Super Expressem". Wieczysta może mieć też wkrótce nowy stadion.

REKLAMA

Zobacz wideo Wieczysta sunie w górę. Odważna deklaracja Peszki

Jest koncepcja obiektów sportowych Wieczystej Kraków. Stadion na dwa tysiące miejsc

Dominik Jaśkowiec, radny miasta Kraków poinformował, że koncepcja obiektów sportowych Wieczystej Kraków jest już gotowa. Stadion o pojemności dwóch tysięcy miejsc z głównym wejściem od strony ul. Meissnera ma spełniać wymogi licencyjne Fortuny 1. Ligi. Obok stadionu mają pojawić się cztery boiska treningowe, które mają pomóc w funkcjonowaniu tamtejszej akademii. Wszystkie obiekty mają być przyjazne środowisku, a na sąsiadującym terenie przewidziane są nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Zdaniem radnego wszelkie formalności powinny zostać załatwione w 2023 roku, a koszt budowy takich obiektów nie przekroczy kwoty kilkunastu milionów złotych. Na ten moment musi też zostać przygotowana dokumentacja, ale też potrzebny jest wybór wykonawcy czy zapewnienie finansowania od miasta. Wieczysta Kraków funkcjonuje jeszcze na starym obiekcie przy ul. Chałupnika, gdzie w czerwcu ekspresowo postawiła nową trybunę dla kibiców gości.

Wieczysta Kraków rozpocznie rywalizację w III lidze od meczu z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. To spotkanie odbędzie się w sobotę 6 sierpnia o godzinie 12:00.