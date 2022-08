Bernardo Silva jednak nie dla Barcelony? Do gry wchodzi kolejny gigant

Od początku letniego okienka transferowego trwa saga związana z odejściem Bernardo Silvy z Manchesteru City. Początkowo wydawało się, że głównym celem Portugalczyka jest dołączenie do FC Barcelony. Według "Le10sport" i "Footmercato" może się to jednak zmienić i ostatecznie 27-latek wybierze inny kierunek na dalszą część kariery.

Transfer Bernardo Silvy do FC Barcelony stanął pod znakiem zapytania z powodu Frenkiego de Jonga, który musiałby opuścić zespół Xaviego, aby zrobić miejsce dla gracza Manchesteru City. Holender nie jest jednak chętny na takie rozwiązanie, stąd cała transakcja wciąż stoi pod dużym znakiem zapytania.

Zainteresowanie ze strony PSG

Do PSG niedawno dołączył nowy dyrektor sportowy Luis Campos, który doskonale zna się z Bernardo Silvą ze wspólnej pracy w AS Monaco. Doradca ekipy z Paryża sprowadził go w 2014 roku z Benfiki. Teraz ma dokonać wszelkich starań, aby ponownie go sprowadzić, tym razem do PSG.

Manchester City chciałby dostać za swojego zawodnika około 85 milionów euro. Pieniądze związane z przeprowadzeniem transferu nie będą stanowić problemu dla PSG. Zapewne Portugalczyk mógłby także liczyć w ekipie Christophe'a Galtiera na większą pensję niż w Barcelonie. Teraz wszystko zależy od woli piłkarza i tego, czy Barcelona zdoła sprzedać Frenkiego de Jonga do Manchesteru United lub Chelsea.

