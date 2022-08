Rafał Gikiewicz "nałożył" na siebie zakaz. "Więcej się nie wypowiem"

Rafał Gikiewicz w wielu wywiadach wypowiadał się na temat gry w reprezentacji Polski. Jego zdaniem zasłużył na powołanie i desperacko prosił o debiut w kadrze. - Mnie wystarczy minuta z San Marino czy Białorusią. Chcę zagrać tylko raz, spełnić marzenie. Pokazać moim dzieciom, do czego można dojść ciężką pracą. Trafiłem do Niemiec, nie mając wielkiego talentu. Ciężko na to pracowałem - powiedział w wywiadzie z Kickerem.

Rafał Gikiewicz sypie głowę popiołem. "Nie będę już płakał, to było niepotrzebne"

Miesiące mijają, a Gikiewicz nadal nie zadebiutował w reprezentacji. Co więcej, wielu kibiców było rozdrażnionych ciągłymi prośbami bramkarza o występ. Wydaje się, że bramkarz w końcu zrozumiał, że jego narzekanie do niczego nie prowadzi i przyznał się do błędu. - Muszę trochę uderzyć się w pierś. Może niepotrzebnie było tak dużo tych wywiadów odnośnie reprezentacji Polski. Gdzieś tam wyczytałem, że gdyby nie one, to może już bym zadebiutował w kadrze, może coś w tym jest. Mogę dać słowo, że więcej o kadrze się nie wypowiem - powiedział 34-latek w rozmowie w programie "Call of Giki" na kanale Youtube Canal + Sport.

Gikiewicz dodał również, że często jest pytany o grę w reprezentacji. - Sypię głowę popiołem, ale te pytania same do mnie przylatują, jak bumerang. Musicie zdać sobie sprawę, że zaraz będę grał piąty sezon z rzędu w Bundeslidze. Nawet dziennikarze "Kickera" zadają mi to pytanie, nie tylko polscy, ale nie będę już płakał, to było niepotrzebne - dodał bramkarz.

Latem 2014 roku Rafał Gikiewicz przeniósł się ze Śląska Wrocław do Niemiec, gdzie występował w Eintrachcie Braunschweig, Freiburgu i Unionie Berlin. W lipcu 2020 roku został zawodnikiem Augsburga, w którym występuje do dziś. W zeszłym sezonie rozegrał 34 mecze w Bundeslidze, zaliczając dziewięć czystych kont.

