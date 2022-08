Transferowa bomba Wieczystej Kraków. Z europejskich pucharów do III ligi

Chociaż Wieczysta Kraków powstała w latach 40., to sławę przyniosły jej dopiero ostatnie lata, gdy na jej czele stanął Wojciech Kwiecień. Biznesmen, który nie żałował inwestycji. Dzięki głośnym transferom byłych reprezentantów Polski (m.in. Sławomira Peszki i Radosława Majewskiego) klub szybko pnie się w hierarchii. Jeszcze niedawno występował w A-klasie, a miniony sezon zakończył jako triumfator IV ligi (piąty poziom rozgrywkowy w Polsce).

Wieczysta zbroi się przed rywalizacją w III lidze. Kilka tygodni temu klub ogłosił pozyskanie Michała Maka. Jego polskim kibicom też nie trzeba przedstawiać. Skrzydłowy ma bogatą przeszłość w ekstraklasie. Wcześniej do klubu dołączył obrońca Adrian Klimczak, który w poprzednim sezonie reprezentował barwy pierwszoligowego ŁKS-u Łódź. Kontrakt podpisał też Błażej Augustyn z Jagiellonii Białystok. Zaś pod koniec lutego do Wieczystej trafił Thibaut Moulin, były rozgrywający Legii.

We wtorek Wieczysta potwierdziła kolejny, sensacyjny transfer. Piłkarzem krakowskiego zespołu został 31-letni Ukrainiec, Denys Faworow. Prawy obrońca podpisał kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o rok.

Dlaczego ten transfer można uznać za sensacyjny? Transfer skomentował Piotr Słonka, ekspert od ukraińskiego futbolu, znany na Twitterze jako BuckarooBanzai. "To kawał dobrego gracza. Od kilku dni słyszałem, że jeżeli gdzieś pójdzie, to pewnie do Ekstraklasy. Na ten sezon wróżono mu raczej grę w europejskich pucharach w jednym z ukraińskich klubów. W Zorii miał ekstraklasową pensję" – napisał.

Faworow od trzech lat był piłkarzem Zorii Ługańsk. Jego kontrakt wygasł w 2022 roku i 31-latek stał się wolnym zawodnikiem. Łącznie w tym klubie rozegrał 53 spotkania. W zeszłym sezonie grał w eliminacjach do Ligi Europy i fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. We wszystkich meczach dla Zorii strzelił trzy gole i zanotował sześć asyst. Zoria aktualnie gra w eliminacjach do LKE.