Niemcy wciąż wściekli po finale Euro. "Przecież musieliście to widzieć"

- Och, nie widziałam tego – tak zareagowała napastniczka reprezentacji Szwecji, Stina Blackstenius, gdy usłyszała, co wydarzyło się na murawie w Manchesterze podczas meczu grupowego Szwecja-Portugalia. Dolores Silva z reprezentacji Portugalii po godzinie gry osunęła się na czworaka i wymiotowała.

Komentatorzy dopiero po chwili zorientowali się, że kapitan reprezentacji Portugalii jest poza grą. - To tylko nerwowość – powiedziała piłkarka na łamach Expressena.

Linia ustawiona w złym miejscu. "Wielki żart"

Do olbrzymiej kontrowersji doszło w innym spotkaniu Szwedek. Grupowa potyczka z reprezentacją Szwajcarii choć wygrana, mogła zakończyć się jeszcze wyższym wynikiem. Pod koniec spotkania bramka na 3:1 nie została uznana z uwagi na spalonego.

Natychmiast po zdobytej bramce przez Rebeckę Blomqvist sędzina spotkania Marta Huerta de Aza dostała informację, że sytuacja musi zostać odtworzona przez VAR. Po chwili Hiszpanka wskazała na pozycję spaloną – jak pokazały powtórki, linia spalonego została namalowana źle. Linia piłki była najbliżej bramki, a zaraz za nią w tej samej linii znajdywały dwie szwedzkie piłkarki i zawodniczka ze Szwajcarii.

Bramkarka Szwedek Zecira Musovic grzmiała na Twitterze: „To wielki żart". Kilka minut później Szwedki strzeliły jeszcze jedną bramkę. Chorągiewka sędzi również powędrowała ku górze. Tym razem spalony był ewidentny.

Spalony screen TVP Sport

Niemcy: "Jak to nie mógł być karny? Znów zostaliśmy oszukani"

Do błędów sędziowskich dochodziło również w fazie pucharowej. Finałowy mecz turnieju, w którym zmierzyły się piłkarki Anglii i Niemiec wygrały te pierwsze, ale z pomocą arbitrów. W 26 minucie po dośrodkowaniu z rzutu rożnego interweniowała jedna z angielek Leah Williamson. Zatrzymała piłkę ręką. Prowadząca spotkanie Ukrainka, Kateryna Monzul czekała na opinię sędziów VAR. Po chwili nerwowości otrzymała odpowiedź: nie ma rzutu karnego.

- To była ręka, przecież musieliście to widzieć. Jeśli zostało to sprawdzone, to zupełnie nie rozumiem decyzji o braku karnego. Ludzie odpowiedzialni za tą sytuację muszą to przemyśleć – grzmiała na pomeczowej konferencji prasowej niemiecka selekcjonerka Martina Voss-Teckelnburg.

W niemieckich mediach rozgrzmiała burza i natychmiast została przywołana sytuacja z finału mistrzostw świata 1966. Anglia na własnej imprezie podejmowała RFN. Po regulaminowym czasie gry padł wynik 2:2 i doszło do dogrywki, w której gola szybko strzelili Anglicy. Geoff Hurst wpisał się na listę strzelców, jednak piłka odbita od poprzeczki zatańczyła na linii bramkowej i nie wpadła do siatki. Nie było pewności, czy całym obwodem piłka przekroczyła linię.

Po latach legenda Liverpoolu, Jamie Carragher przy pomocy technologii wykorzystywanych w grach FIFA, udowodnił, że gol został uznany prawidłowo. Niemiecki "Bild" jednak podkreśla, że kolejny raz niemiecka piłka ucierpiała przez błąd sędziego.

Finał kobiecego Euro odznaczył się również inną, pozytywną zgłoską. Na słynnym Wembley padł rekord frekwencji – 87 192 kibiców i kibicek zasiadło na trybunach. Żaden piłkarski mecz pań nigdy nie zgromadził tylu widzów.