Pochettino wskazał moment, który zaważył w PSG. "Gdyby VAR lepiej zadziałał"

Od czerwca Mauricio Pochettino pozostaje bezrobotny po tym, jak PSG podjęło decyzję o zwolnieniu szkoleniowca. - Myślę, że to był bardzo pozytywny czas. W ciągu półtora roku wygraliśmy mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Francji. Jednak jasne jest, że PSG zależy na Lidze Mistrzów. Wszystko inne można więc uznać za porażkę - powiedział w rozmowie z Infobae. I nie jest tajemnicą, że to właśnie przegrana w Lidze Mistrzów była głównym czynnikiem, który wpłynął na decyzję władz klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo

- W projekcie PSG jest coraz mniej cierpliwości. Dominacja w lidze francuskiej czy rozgrywkach krajowych nic nie znaczy. Sami kibice nie nadają temu znaczenia, na jakie zasługuje. Uważam, że te rozgrywki są niedocenianie. Ale z drugiej strony, gdy je wygrywasz, to jest to twój obowiązek. A gdy przegrywasz to przedstawiane jest jako totalna katastrofa - dodaje.

Lewandowski wjechał do siedziby Bayernu. I wywołał poruszenie

Pochettino powiedział też, że parcie na Ligę Mistrzów nie powstało w ostatnich latach. Klub czeka na to od dekad. Jednak teraz ma ku temu najlepsze możliwości. Szczególnie z takim składem, który zdaniem Argentyńczyka ma duże szanse namieszać w tym sezonie. - Będzie w stanie osiągnąć to marzenie - podkreślił.

Pochettino miał dwie szanse i obie zmarnował. PSG szuka, co jest problemem w zdobyciu Ligi Mistrzów

Dwa lata temu przegrana w finale 0:1 z Bayernem Monachium, rok temu porażka 1:4 w półfinale z Manchesterem City, a w minionym sezonie PSG pożegnało się z Ligą Mistrzów już w 1/8 finału po przegranym 2:3 dwumeczu z Realem Madryt. To była chyba najbardziej dotkliwa porażka, bo drużyna miała awans już na wyciągnięcie ręki, aż nagle Karim Benzema ustrzelił hat-tricka w kilkanaście minut.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Wszyscy piłkarze mówią, że na boisku najważniejsza jest głowa. Dziennikarz powołał się też na opinię Jorge Valdano, nazywanego przez niektórych "Filozofem Futbolu", który stwierdził, że PSG przegrało tamten mecz nie przez problem piłkarski, a psychologiczny.

- W takim razie powinniśmy umieścić psychologa w Chelsea, Manchesterze City i Liverpoolu. A jeśli cofniemy się w czasie, to powinniśmy umieścić psychologów w każdej drużynie, która grała przeciwko Realowi Madryt - zaczął odpowiadać na ten wątek Pochettino.

- Uważam, że w piłce nożnej dochodzi do sytuacji przypadkowych, których nie można kontrolować. Moim zdaniem Donnarumma był faulowany przez Benzemę i gdyby VAR lepiej zadziałał, dziś moglibyśmy mówić o tym z zupełnie innej perspektywy, na przykład o wyeliminowaniu Realu. Dla nich to był moment kluczowy, który dał im dużo wiary i energii na ich stadionie. Logiczne, że popełniliśmy wtedy jakiś błąd, ale taka jest piłka. I to nie musi mieć podłoża w sferze innej niż sportowa - dodał chwilę później.

Wpadka Polonii Warszawa. Wyczekiwany mecz. A kibice zaczęli wychodzić

Zdaniem Pochettino w piłce nożnej często kluczowym aspektem jest szczęście. Nie wyklucza on jednak czynnika emocjonalnego. Nie jest po prostu zwolennikiem szukania problemów w psychice zawodników. - Nie trzeba uciekać się do specjalisty, żeby nad tym pracować. To są banały w piłce nożnej, które są łatwo wykorzystywane. A ja chciałbym znać opinię ludzi, którzy się tym zajmują, bo odkąd pamiętam, słyszę w piłce o aspekcie psychologicznym. Do tej pory nikt nie znalazł sposobu lub narzędzia, który mógłby coś zmienić w tym aspekcie - powiedział.