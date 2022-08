Wpadka Polonii Warszawa. Kuriozum. Kibice zaczęli wychodzić

Blisko dwa miesiące temu Polonia Warszawa świętowała awans do II ligi, na co czekała pięć lat. Gdy już udało się to zrobić, w 3. kolejce klub zaliczył pierwszą wpadkę. Na hit ze Stomilem Olsztyn (1:1) zgłoszono imprezę masową na ledwie 2,5 tysiąca osób. Kibice w ramach sprzeciwu nagle zeszli z trybuny.

