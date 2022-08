Burza wokół Cristiano Ronaldo. Miarka się przebrała. "Zdrada"

Jak niemal każdego roku media sporo uwagi poświęcają pogłoskom transferowi Cristiano Ronaldo. Portugalczyk ponoć jest niezadowolony z Manchesteru United, który nie awansował do Ligi Mistrzów. Mówi się, że z tego powodu zamierza opuścić zespół.

Cristiano Ronaldo wywołał burzę. "Nielojalność"

Niedawno Cristiano Ronaldo wrócił do Manchesteru, aby porozmawiać z działaczami na temat swojej przyszłości. Fani mogli nieco się uspokoić, ponieważ trener angielskiej drużyny Erik ten Hag zapowiedział, że Portugalczyk dołączy do przedsezonowych przygotowań i zagra w niedzielnym meczu towarzyskim z Rayo Vallecano.

Jednak to, co miało kibiców uspokoić, po kilku dniach okazało się punktem zapalnym do niepokoju. A może i nawet oburzenia. Wszystko przez to, że dzień wcześniej United grało sparing z Atletico Madryt. Spotkanie to zostało uznane za próbę generalną przed rozpoczęciem nowego sezonu Premier League.

Manchester przegrał 0:1, a kibice zaczęli szukać winnego. Jasnym punktem był debiut Christiana Eriksena, podczas gdy Cristiano Ronaldo po prostu się nie pojawił. Nie był obecny podczas przygotowań tego lata. Portugalski napastnik wystąpił natomiast we wspomnianym niedzielnym meczu, gdy Manchester wystawił rezerwowy skład.

- Nie mogę nazwać tego inaczej niż nielojalność wobec fanów. To absurdalna sytuacja - ocenił norweski dziennikarz Eivind Holth. - Sam oficjalnie nic nie powiedział, ale wszystkie doniesienia wskazują, że chce odejść. Następnie możesz zadać sobie pytanie, dlaczego przyszedł zeszłego lata, jeśli chce odejść już po jednym sezonie. To boli fanów United, nie ma co do tego wątpliwości - dodał Holth norweskiej telewizji nrk.no.

"To jednak zdrada"

Portugalczyk w trakcie okresu przygotowawczego rozegrał zatem tylko jeden mecz, ale nie był w stanie wywrzeć znaczącego wpływu na przebieg spotkania z Rayo Vallecano. Po meczu na Twitterze opublikowano zdjęcie Ronaldo, które wskazują na to, że snajper opuścił stadion przed ostatnim gwizdkiem. Ani klub, ani sam Ronaldo nie komentują sprawy, ale fani są oburzeni.

- Saga z Ronaldo mogła spokojnie przyćmić całe lato, ale w żaden sposób tego nie zrobiła. Wielu kibiców United uważa, że to jest w porządku, że Ronaldo nie przyjechał. To jednak zdrada. Jestem absolutnie pewien, że niezmotywowany Ronaldo może strzelić 20 bramek, ale dla wielu kibiców na Old Trafford będzie to trudny sezon, jeśli Ronaldo ma grać tam, gdzie właściwie nie chce grać - ocenił Eivind Holth.

W mediach trwają spekulacje, do jakiego klubu mógłby dołączyć Ronaldo. Jednym z nich był Bayern Monachium, ale temat uciął sam prezes Oliver Kahn. - Osobiście uważam, że Cristiano jest jednym z najwspanialszych piłkarzy w historii, ale doszliśmy do wniosku, że nie pasuje do naszej filozofii - stwierdził działacz cytowany przez "Sport Bild".

Piłkarza reprezentacji Portugalii łączono także z Atletico Madryt, jednak, jak stwierdził prezes hiszpańskiego klubu Enrique Cerezo, bezpodstawnie. - Nie wiem, kto wymyślił historię o przejściu Ronaldo do Atletico, ale to nieprawda. To praktycznie niemożliwe, by do nas trafił - powiedział wprost działacz. Według ostatnich doniesień Ronaldo może trafić do Sportingu. Pierwsze rozmowy między klubem a piłkarzem i jego agentem miały się już odbyć.