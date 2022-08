Wychowanek Realu Madryt, który grał w Lechu znalazł klub w belgijskiej ekstraklasie

Dani Ramirez opuścił Polskę po niemal pięciu latach. Pod koniec sierpnia 2017 roku Stomil Olsztyn sprowadził go za darmo z występującego na trzecim poziomie rozgrywkowym w Hiszpanii Interu de Madrid. Rok później przeniósł się do ŁKS-u Łódź, natomiast na początku lutego 2020 roku Lech Poznań zapłacił za niego 500 tysięcy euro.

Nowy klub Daniego Ramireza. Były pomocnik Lecha Poznań zagra w Belgii

W sezonie 2021/22 hiszpański pomocnik nie odgrywał zbyt ważnej roli w zespole prowadzonym przez Macieja Skorżę. Łącznie we wszystkich rozgrywkach rozegrał 31 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował osiem asyst. Przebywał na boisku zaledwie przez 1059 minut, a w pierwszym składzie znalazł się tylko 11 razy.

Po rozwiązaniu umowy z mistrzem Polski, Ramirez najczęściej był łączony z transferem do Belgii. W poniedziałek się to potwierdziło. Zulte Waregem w mediach społecznościowych potwierdziło, że Hiszpan podpisał dwuletnią umowę z klubem.

Dani Ramirez jest wychowankiem Realu Madryt. Na początku kariery występował w zespołach do lat 17 i 19, a także w trzeciej drużynie "Los Blancos". Następnie grał w drugich drużynach Valencii i Getafe, po czym przeniósł się do Interu de Madrid, z którego to trafił do Polski.

W ostatnich latach klub z zachodniej części Belgii sprowadził tylko jednego piłkarza z Ekstraklasy. W lipcu 2019 roku zapłacił milion euro za Lukę Zarandię z Arki Gdynia. Niecałe trzy lata później, w marcu tego roku Gruzin obrał odwrotny kierunek - odszedł z Belgii do Polski, zasilając za darmo Koronę Kielce.

Piast Gliwice ściąga starego znajomego. Jorge Felix bardzo bliski powrotu

Zulte Waregem to 16. drużyna poprzedniego sezonu belgijskiej Jupiler Pro League (cztery punkty przewagi nad strefą spadkową). W obecnym sezonie klub po dwóch kolejkach ma trzy punkty na koncie i zajmuje siódme miejsce w tabeli.