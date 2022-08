Wyciekło zdjęcie Oscara w barwach nowego klubu. Powrót z Chin blisko

Brazylijczyk Oscar, który od pięciu lat występuje w chińskim Shanghai SIPG, może wrócić do ojczyzny. Według Fabrizio Romano, były zawodnik Chelsea jest bliski transferu do brazylijskiego giganta - Flamengo Rio de Janeiro. Do internetu wyciekło nawet zdjęcie 30-latka w koszulce wicemistrza Brazylii.

