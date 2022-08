Jest reakcja PZPN na informacje ws. Jakuba Modera

Na początku kwietnia tego roku Jakub Moder w meczu 31. kolejki Premier League przeciwko Norwich wszedł na boisko w 83. minucie. Nie dotrwał jednak na murawie do końca spotkania. Zaledwie pięć minut później doznał kontuzji, wskutek której z placu gry zszedł w asyście lekarzy. Diagnoza była najgorsza z możliwych.

REKLAMA

Zobacz wideo Tymoteusz Puchacz wyjaśnia hejterów. "Jest coraz gorzej"

Raków i Lech przed niezwykłą szansą. Muszą wykorzystać rankingowy absurd UEFA w LKE

Walka o miejsce leczenia Jakuba Modera

Praktycznie od samego początku Polski Związek Piłki Nożnej zabiegał o to, aby polski pomocnik przechodził rehabilitację w Polsce. Na początku maja selekcjoner biało-czerwonych Czesław Michniewicz potwierdził w "Kanale Sportowym", że udało się to dogadać. - Udało się przekonać sztab Brighton, żeby Jakub przechodził znaczną część rehabilitacji w Poznaniu. Walczyliśmy o to, był opór ze strony klubu - mówił.

Władze Brighton były zdeterminowane, aby Moder został w Anglii. - Im zależy na tym, żeby wyleczyć go dobrze, ale bez pośpiechu. Nam zależy na tym, aby wyleczyć go dobrze, ale szybko, by zdążył odbudować formę na mundial - dodał Michniewicz.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Sam reprezentant Polski początkowo wierzył, że wszystko pójdzie po jego myśli i zdąży wyleczyć się na mistrzostwa świata. - Ingerencja w kolano była bardzo duża. Jest jeszcze cień szansy, że wrócę do gry przed MŚ. Na mundialu zależy mi najbardziej, sam o wyjazd na niego walczyłem, ale ciężko coś określić. Najważniejsze jest zdrowie, a później dopiero mundial - stwierdził w materiale na kanale "Łączy Nas Piłka".

PZPN wierzy w szybszy powrót pomocnika Brighton

W poniedziałek Brighton przekazał druzgocącą informację, zgodnie z którą Jakub Moder ma stracić szansę wyjazdu na mundial. Potwierdził to dyrektor sportowy klubu Dawid Weir. - Tuż po kontuzji Jakuba zrobiliśmy kompleksową diagnozę. Od początku czuliśmy, że to nierealne, aby oczekiwać jego powrotu do gry w tym roku kalendarzowym - mówił.

W rozmowie z "Interią" rzecznik PZPN-u Jakub Kwiatkowski przyznał jednak, że nikt nie wyklucza scenariusza, zgodnie z którym pomocnik zdoła się wykurować przed rozpoczęciem mundialu. - Trwa rehabilitacja, trzymamy kciuki za jej powodzenie. Jak to trener Michniewicz mawia, zdrowie to nie matematyka - przyznał.

Francuskie media: Arkadiusz Milik niewidoczny

Jeśli wierzyć informacjom przekazanym przez angielski klub, w tym roku Jakub Moder nie wróci już na boisku. Druga operacja była spowodowana pojawieniem się skutków ubocznych rehabilitacji, czyli sztywności stawów, która znacząco ogranicza zakres ruchów w stawie. Choć PZPN wierzy w powodzenie dalszego leczenia, na ten moment trudno sądzić, aby pomocnik był w pełni sił na mistrzostwa świata.