Wystarczyło kilka sekund. Czysta głupota. I wyleciał z boiska [WIDEO]

W angielskiej League Two podczas spotkania Bradford City vs Doncaster Rovers doszło do niecodziennego zdarzenia. Jeden z piłkarzy Doncaster za wszelką cenę chciał uniemożliwić rywalom rozpoczęcie gry, za co został ukarany dwoma żółtymi kartkami w przeciągu kilku sekund.

