Wygrała Euro 2022. Kamery uchwyciły, co zrobiła. "Smutny moment"

Końcówka pełna emocji na Wembley wypełnionym po brzegi. Ponad 87,1 tys. osób oglądało na żywo finał Euro 2022 Kobiet, w którym Angielski rywalizowały z Niemkami. W regulaminowym czasie gry był remis 1:1. Dopiero w 110. minucie dogrywki piłkę w siatce zamieściła Chloe Kelly. Był to gol na wagę zwycięstwa i zarazem na wagę mistrzostwa Europy w piłce nożnej kobiet.

Emocjonalny moment po wygraniu Euro 2022. "Moja siostra zmarła"

Sara Wiegman dość niespodziewanie świętowała sukces swój i swoich zawodniczek. Operator na chwilę pokazał selekcjonerkę reprezentacji Anglii, jak uniknęła skoku radości swoich współpracowników. Patrzyła jedynie na murawę, jakby nie dowierzała, że to rzeczywiście się stało. Chwilę później pocałowała nadgarstek z bransoletką i nikt nie wiedział dlaczego.

Dopiero później Wiegman powiedziała, że był to gest skierowany w stronę jej siostry. - To było na jej cześć. Moja siostra zmarła w trakcie naszego obozu przygotowawczego do mistrzostw Europy. Był to dla mnie bardzo emocjonalny i smutny moment, ale myślę, że ona byłaby tutaj ze mną - usłyszeli dziennikarze.

Chwilę później przeszła do przebiegu meczu i uczucia związanego z wygraną Euro 2022. - Myślę, że to, co zrobiłyśmy, jest niesamowite. Chyba będę potrzebowała jeszcze kilku dni, żeby to do mnie w pełni dotarło. Cała Anglia stanęła za nami. Czułyśmy ogromne wsparcie nie tylko podczas finału, ale w trakcie całego turnieju - kontynuowała. W kontekście samego finału powiedziała krótko: "Strzeliłyśmy więcej goli niż Niemki, to była duża różnica".

Konferencję prasową przerwały zawodniczki reprezentacji Anglii, które w okrzykach radości wyśpiewały, że trofeum wróciło do swojego domu. Wiegman nie przesadziła mówiąc, że za żeńską kadrą stała cała Anglia. Mecz finałowy oglądało ponad 87,1 tys. osób, co jest rekordem nie tylko w piłce nożnej kobiet, ale też mężczyzn. Nigdy wcześniej - podczas meczu finałowego mistrzostw Europy - nie pojawiło się tylu kibiców na stadionie.

Dotychczasowy rekord pochodzi z 1964 roku, gdy Hiszpania rywalizowała ze Związkiem Radzieckim. Spotkanie rozegrano na Estadio Santiago Bernabeu w Madrycie. Z trybun obejrzało go 79 115 osób.