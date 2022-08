Niemcy piszą o Michale Karbowniku. Potwierdzają. "Wielki talent"

Coraz więcej źródeł wskazuje na to, że Michał Karbownik wkrótce może dołączyć do Fortuny Duesseldorf. W niedzielę informacja ta pojawiła się na profilu twitterowym Football Scout. "Zawodnik przejdzie z angielskiego Brighton na zasadzie rocznego wypożyczenia. W przypadku awansu Fortuny do Bundesligi możliwy będzie wykup Karbownika do drużyny z Niemiec" - napisano we wpisie.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

"Fortuna miała zwyciężyć w wyścigu o Karbownika"

Teraz o tym, że Polak może wkrótce grać w 2. Bundeslidze, potwierdza niemiecki portal rp-online.de. "Według naszych informacji Fortuna jest poważnie zainteresowana Michałem Karbownikiem i chce go wypożyczyć – prawdopodobnie z opcją zakupu" - czytamy w artykule.

Trener Arabii Saudyjskiej ostrzega Krychowiaka. I chwali Lewandowskiego

"Karbownik ma 21 lat i jest uważany za wielki talent. Normalna pozycja to prawy obrońca, ale on sam chce grać w pomocy. Można więc z niego skorzystać na wiele sposobów. Podobno Legia Warszawa i FC Schalke 04 też go chciały, ale Fortuna miała zwyciężyć w wyścigu o Karbownika" - uważają niemieccy dziennikarze.

W 2020 roku Michał Karbownik przeniósł się z Legii Warszawa do Brighton. Zawodnik nie mógł liczyć na regularną grę w angielskim zespole i w zeszłym sezonie został wypożyczony do Olympiakosu Pireus. W greckim klubie piłkarz rozegrał 19 meczów. Wiele wskazuje na to, że Polak zostanie ponownie wypożyczony.

"W Fortunie spotka się ze swoim polskim rodakiem Dawidem Kownackim. Napastnik właściwie mógł opuścić klub, ale po mocnych występach w ostatnim czasie nawet przedłużenie kontraktu nie wydaje się wykluczone" - piszą na rp-online.de.

Niemcy mają jednak pewne wątpliwości. "To gracz z perspektywami na przyszłość, ale nie daje pewności, że natychmiast pomoże trenerowi Danielowi Thioune. Inny piłkarz pasowałby znacznie bardziej do tej kategorii: Jorrit Hendrix. 27-latek jest wyrazistym pomocnikiem. Obecnie ma kontrakt ze Spartakiem Moskwa, a ostatnio był wypożyczony do Feyenoord Rotterdam" - dodali dziennikarze.

Fortuna Duesseldorf dobrze rozpoczęła nowy sezon 2. Bundesligi. Niemiecki zespół po dwóch meczach ma na koncie komplet zwycięstw i aktualnie zajmuje trzecie miejsce w tabeli z sześcioma punktami na koncie. Wyprzedzające go Heidenheim i Regensburg mają tyle samo punktów, ale lepszy bilans bramkowy. Fortuna równie dobrze zaczęła zmagania w Pucharze Niemiec. W sobotę awansowała do drugiej rundy po pokonaniu 4:1 czwartoligowego Kickers Offenbach. W drużynie z Duesseldorfu występuje również Dawid Kownacki.