"Lewandowski jest na krawędzi psychicznej. Katastrofalne skutki"

FC Barcelona zakończyła przedsezonowe tournee po Stanach Zjednoczonych. Robert Lewandowski zagrał w trzech meczach - z Realem Madryt (1:0), Juventusem (2:2) i New York Red Bulls (2:0), ale w żadnym z nich nie zdobył bramki. "Lewandowski kombinował i pracował, schodził do rozegrania, ale bramka nadal mu się opiera. Tak bardzo, że jego koledzy z drużyny szukali go w prawie każdej akcji ofensywnej" - pisały hiszpańskie media. Teraz przed Lewandowskim mecz z meksykańskim Pumas w Pucharze Gampera, który odbędzie się 7 sierpnia na Camp Nou.

Tomaszewski mówi o meczach Lewandowskiego w USA. I o wymownym uśmiechu. "Na krawędzi psychicznej"

Jan Tomaszewski rozmawiał z "Super Expressem" po zakończeniu przedsezonowego tournee FC Barcelony w Stanach Zjednoczonych. Były reprezentant Polski odniósł się do faktu, że Robert Lewandowski nie strzelił gola w żadnym z trzech meczów. - W tych meczach Robert nie miał właściwie szans, żeby skupić się na grze w polu karnym rywala. W ostatnim meczu Xavi poszedł po rozum do głowy, bo to wycofywanie Roberta do pomocy było niezrozumiałe. I stąd wzięły się jego setki. Niektóre strzał w tych meczach oddawał z 18-20 metrów - powiedział.

Robert Lewandowski starał się pokonać Carlosa w meczu z New York Red Bulls, ale żadna z prób nie wylądowała w siatce. Jedną z interwencji Lewandowski skomentował wymownym uśmiechem. Jak na to zareagował Tomaszewski? - Widać było, że presja towarzysząca Robertowi w ostatnich tygodniach ma katastrofalne skutki. Na pewno zdołuje go fakt, że gola strzelił Memhpis Depay, czyli jego zmiennik. Robert nie strzelał "setek" i śmiał się. Nie wiem, czy sam z siebie, czy do losu. Ten uśmiech na twarzy świadczy o tym, że Robert jest na krawędzi psychicznej - dodał.

63-krotny reprezentant Polski liczy na to, że Robert Lewandowski przełamie się w kolejnych spotkaniach Barcelony. - Życzę mu trafienia w sparingu z meksykańską drużyną w Pucharze Gampera. Wręcz obowiązkiem będzie gol – a najlepiej hat-trick! - na inaugurację ligi z Rayo Vallecano. Tego mu z całego serca życzę, dla dobra jego samego, ale przede wszystkim reprezentacji Polski. Barcelona, mówiąc szczerze, g***o mnie obchodzi. Mnie interesuje jego postawa jako kapitana biało-czerwonych w Katarze - skwitował.