Hiszpanie krytykują Lewandowskiego. "Nawet nie wiąże sznurowadeł Benzemie"

Robert Lewandowski wciąż czeka pierwszą bramkę w koszulce FC Barcelony. Polak nie zdołał trafić do siatki w meczu towarzyskim z New York Red Bulls, a po spotkaniu trener Xavi Hernandez stwierdził nawet, że to normalne, że napastnik jest sfrustrowany.

"Polak nie był w stanie uzasadnić 50 mln euro, które FC Barcelona zapłaciła za jego transfer"

FC Barcelona w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego rozegrała ostatni sparing w ramach tournée po Stanach Zjednoczonych. Jej rywalem był przedstawiciel MLS, New York Red Bulls. Mecz zakończył się dość łatwym zwycięstwem Barcelony 2:0. Gole na wagę wygranej strzelili Ousmane Dembele w 40. minucie i Memphis Depay w 87. minucie.

Hiszpańscy dziennikarze na razie nie szczędzą słów krytyki pod adresem Roberta Lewandowskiego. "Prawda jest taka, że do tej pory nie do końca zrozumiał drużyny i dlatego nie zdołał strzelić tego długo oczekiwanego gola" - czytamy w "El Futbolero".

"Chociaż wielki sezon dopiero przed nami, to Polak w tych meczach nie był w stanie uzasadnić 50 mln euro, które FC Barcelona zapłaciła za jego transfer. Jest daleki od tego, by się wyróżniać. Piłkarze tacy jak Raphinha czy Kessie byli znacznie ważniejsi w drużynie niż 33-letni napastnik" - dodali jeszcze dziennikarze.

Hiszpanie nie omieszkali porównać postawę Lewandowskiego do Karima Benzemy, który przygotowywał się do sezonu z Realem Madryt. "Lewandowski nawet nie wiąże sznurowadeł Benzemie" - grzmi już tytuł artykułu. "Francuz zaczął kilka meczów później i, jak przywykliśmy, pokazał, że nadal jest najlepszym napastnikiem. Zajęło mu tylko kilka minut, aby strzelić gola przeciwko Club America" - napisali przyglądający się poczynaniom Benzemy eksperci.

"El Futbolero" podkreśla jednak, że długi sezon dopiero przed piłkarzami i tak naprawdę wszystko może się jeszcze ułożyć zupełnie inaczej. "W tej chwil Francuz ma dużą przewagę i jeśli dalej będzie podążał tą ścieżką, to niewątpliwie skomplikuje pobyt Lewandowskiego w FC Barcelonie" - podkreślono.