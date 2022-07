Gol z połowy boiska w Pucharze Niemiec. "Ależ to zobaczył" [WIDEO]

Piłkarskie drużyny w Niemczech zaczynają nowy sezon od rywalizacji w pierwszej rundzie krajowego pucharu. Zwycięzcą poprzedniej edycji Pucharu Niemiec został RB Lipsk, który wygrał z Freiburgiem po rzutach karnych. Zespół prowadzony przez Christiana Streicha rozpoczął sezon od starcia z drugoligowym FC Kaiserslautern.

Kapitalny gol w Pucharze Niemiec z połowy boiska. "Oczekiwanie, jak na polu golfowym"

FC Kaiserslautern rywalizowało z Freiburgiem w pierwszej rundzie Pucharu Niemiec. Eksperci nie dawali większych szans czterokrotnemu mistrzowi kraju. Na początku pierwszej połowy zbyt wiele się nie działo po obu stronach boiska. Kaiserslautern przejęło piłkę w środku boiska w 33. minucie, a Marlon Ritter zauważył, że bramkarz Freiburga jest ustawiony nieco wyżej i postanowił uderzyć z połowy boiska. Mark Flekken starał się wybić piłkę na rzut rożny, ale został przełamany i piłka wpadła do bramki.

"Ależ to zobaczył. W tym spotkaniu był potrzebny taki błysk. Z tą lecącą piłką to było oczekiwanie, jak na polu golfowym" - mówili komentatorzy Eleven Sports. Ten zaskakujący wynik utrzymywał się do 82. minuty, kiedy to Nils Petersen asystował przy trafieniu Rolanda Sallaia. Ostatecznie spotkanie rozstrzygnęło się w dogrywce i to Freiburg awansował do kolejnej rundy krajowego pucharu dzięki bramce Ritsu Doana.

W pierwszej rundzie Pucharu Niemiec nie brakowało zaskakujących rezultatów i porażek faworytów. Zdecydowanie najbardziej zaskakująca była przegrana Bayeru Leverkusen z trzecioligowym Elversbergiem (3:4), ale też z pucharu odpadł FC Koeln (porażka 2:3 z Regensburgiem) czy Greuther Furth (0:2 z Stuttgarter Kickers).