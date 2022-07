Xavi zwiększa presję na De Jonga. Holender się w końcu złamie?

Zamieszanie wokół klubowej przyszłości Frenkiego de Jonga trwa. FC Barcelonie zależałoby na sprzedaży środkowego pomocnika, co pomogłoby drużynie odbić się finansowo. Katalończycy porozumieli się nawet z Manchesterem United, który chciał wykupić Holendra za około 80 milionów euro. Transfer ten nie doszedł jednak do skutku, a de Jong i Barcelona próbują znaleźć idealne dla obu stron wyjście.

"Jest jeszcze czas i wiele rzeczy może się jeszcze wydarzyć"

De Jong w dalszym ciągu utrzymuje, że chce zostać w Barcelonie. - "Nie mogę odejść. Jak mógłbym opuścić Barcelonę?" - powiedział swoim kolegom z szatni. Prezes klubu, Joan Laporta, mimo początkowej chęci pozbycia się piłkarza, teraz ponownie dał mu zielone światło do pozostania w klubie. Aby do tego doszło, pomocnik musiałby zgodzić się na obniżkę swojej pensji. - Frenkie chce zostać i my chcemy, żeby został. To jest najważniejsze - mówił Laporta. - Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby został w klubie i oczekujemy, że zawodnik także zrobi wszystko, co możliwe, aby u nas zostać. Wszyscy musimy się wysilić - powiedział działacz.

Holender od przyszłego sezonu miałby zarabiać blisko 30 milionów euro rocznie, co zdecydowanie jest ponad możliwości klubu. Rozmowę na ten temat odbył już z de Jongiem trener Barcelony, Xavi. Była gwiazda klubu widzi pomocnika w swoim zespole, ale żeby tak się stało musiałby on się zgodzić na obniżkę swojej pensji o połowę. Teraz szkoleniowiec, jak donosi dziennikarz Rabrizio Romano, ponownie zabrał głos z tej sprawie. Widać, że klub chce wymusić zgodę Holendra albo na obniżenie pensji, albo na transfer. - Nie wiem, czy on tu zostanie. Nigdy nie wysłałem Frenkiemu wiadomości. Jest jeszcze czas i wiele rzeczy może się jeszcze wydarzyć - powiedział Xavi. - Fakt, że grał jako środkowy obrońca w innych meczach, nie był znakiem, że odchodzi - dodał Hiszpan.

