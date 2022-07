Spojrzał i uderzył. Z połowy boiska. "Doprowadził nas do szaleństwa" [WIDEO]

Sampdoria zakończyła poprzedni sezon na 15. miejscu z 36 punktami i miała sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Klub prowadzony przez Marco Giampaolo nie jest też wyjątkowo aktywny na rynku transferowym, ponieważ wydał zaledwie 4,5 miliona euro na transfery. W ostatnich dniach pojawiały się informacje o możliwym powrocie Karola Linettego do Sampdorii, natomiast wymiana z Torino nie doszła do skutku. Ostatnim sprawdzianem genueńczyków przed startem sezonu był mecz z Besiktasem Stambuł.

Kapitalny gol lobem z połowy boiska. "Nie mamy słów, by to opisać"

Sampdoria rywalizowała z Besiktasem Stambuł w ostatnim sparingu przed rozpoczęciem rywalizacji w sezonie 2022/2023. Obie strony od samego początku tworzyły sobie sporo sytuacji, ale żadna z prób nie była na tyle precyzyjna, żeby wpadła do siatki. Omar Colley wygrał walkę o piłkę w środku pola w 37. minucie i podał do Abdelhamida Sabiriego. Niemiecki pomocnik zauważył, że bramkarz Besiktasu wyszedł z bramki i postanowił uderzyć lobem z połowy boiska. Ersin Destanoglu nie miał szans na skuteczną interwencję.

"Sabiri doprowadził nas do szaleństwa na Vodafone Park Arena. Wow. Nie potrafimy znaleźć słów, by to opisać" - napisał oficjalny profil Sampdorii na Twitterze. Kibice zaczęli porównywać Abdelhamida Sabiriego do Fabio Quagliarelli, który lubi uderzać piłkę właśnie w taki sposób. Ostatecznie mecz zakończył się remisem 1:1, a wyrównującego gola strzelił Wout Weghorst, który jest wypożyczony z Burnley do Besiktasu.

Bartosz Bereszyński wyszedł w podstawowym składzie Sampdorii i spędził na boisku 72 minuty. Potem w jego miejsce wszedł Włoch Fabio Depaoli. Sampdoria rozpocznie rywalizację na ligowym podwórku od meczu z Regginą w Pucharze Włoch, który odbędzie się 5 sierpnia. Z kolei na inaugurację sezonu Serie A genueńczycy zagrają z Atalantą Bergamo (13 sierpnia).