"Nie będziemy przepraszać Ukrainy. Co mieliśmy zrobić? Zakleić im usta?"

Wciąż nie milką echa skandalicznego zachowania kibiców Fenerbahce, którzy podczas meczu z Dynamo Kijów skandowali nazwisko Władimira Putina.

"To on powinien nas przeprosić"

Teraz do sprawy odniósł się prezes tureckiego klubu Ali Koç. - Nie będziemy przepraszać Ukrainy. Po wszystkich przemówieniach ambasadora Ukrainy to on powinien nas przeprosić. Tak, te pieśni nie pasują do tożsamości naszego klubu. Ale co mieliśmy zrobić? Zakleić im usta? - zapytał dosadnie Koç.

- Uważam za niestosowne wykonywanie tej przyśpiewki, nawet w chwili gniewu. Potępiam jednak tych, którzy etykietują 115 lat chwalebnej historii uzasadnioną reakcją na niektórych kibiców, ale nieuzasadnionym dyskursem. Jesteśmy przeciwko wojnie. Nasze stanowisko jest jasne. Fenerbahce jest największą organizacją pozarządową w Turcji. Tych, którzy próbują przedstawić Fenerbahce jako sympatyka wojny, będzie za dużo. Zapiszcie to sobie gdzieś w myślach - dodawał prezes klubu.

Tym samym Ali Koç niejako potwierdził słowa, które padły w klubowym oświadczeniu zaraz po spotkaniu, które wywołało tyle kontrowersji. "Składamy to oświadczenie przeciwko dyskursowi, który nie reprezentuje naszego klubu i w żaden sposób nie odzwierciedla postawy korporacyjnej klubu. Powodem takiego zachowania była przesadna radość niektórych zawodników rywali, a zwłaszcza rezerwowych bramkarzy, którzy kiedyś grali w Turcji. Przez to część naszych kibiców oburzyła się, ale taka reakcja trwała jedynie przez 20 sekund w 120-minutowym meczu" - czytamy w oświadczeniu.

Oburzające zachowanie kibiców Fenerbahce zostało ostro skrytykowane przez środowisko piłkarskie. Nie uszło ono także uwadze UEFA, która postanowiła wszcząć śledztwo. "Zgodnie z artykułem 31 ustawy o przepisach dyscyplinarnych, Inspektor ds. etyki i dyscypliny UEFA przeprowadzi dochodzenie w sprawie domniemanego niewłaściwego zachowania kibiców Fenerbahce podczas meczu drugiej rundy eliminacji Ligi Mistrzów z Dynamem Kijów, który miał miejsce 27 lipca 2022 roku w Stambule" - czytamy w oświadczeniu.

Dynamo Kijów pokonało w rewanżowym meczu Fenerbahce 2:1 i dzięki temu awansowało do kolejnej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, w której zmierzy się ze Sturm Graz. Pierwszy mecz zaplanowany jest na środę 3 sierpnia.