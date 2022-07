Unai Emery nie wytrzymał. Pokazał kibicom środkowy palec [WIDEO]

W sobotę Villarreal pokonał Southampton FC 2:1 w towarzyskim meczu, który odbył się na St. Mary's Stadium. Po spotkaniu doszło do nieprzyjemnego incydentu, z którym musiał poradzić sobie trener hiszpańskiej ekipy, Unai Emery. W drodze do klubowego autokaru zatrzymał się przy grupie kibiców i zaczął rozdawać autografy. Niestety nie wszyscy potrafili się odpowiednio zachować.

Unai Emery starł się z trollami. Pokazał im środkowy palec

Gdy Emery składał pamiątkowy podpis dla jednego z fanów, inni postanowili wykorzystać moment, by ponabijać się z Hiszpana. Na nagraniach, które pojawiły się w mediach społecznościowych słychać okrzyki: "Unai Emery, powiedz 'Good ebening". Powiedz to. Jest to nawiązanie do czasów, gdy Emery był szkoleniowcem Arsenalu i ze specyficznym akcentem wypowiadał się w języku angielskim.

"Unai Emery, myślę, że bardzo dobrze poradziłeś sobie w Arsenalu" - sarkastycznie wykrzykiwał inny ze zgromadzonych kibiców. Co na to wszystko 50-latek? Spokojnie dokończył składanie autografu, a następnie skierował się do kamery. Z lekkim uśmiechem na twarzy pokazał trollującym go osobom środkowy palec przy akompaniamencie kolejnych okrzyków. Całą sytuację można zobaczyć na nagraniu poniżej.

Unai Emery największe sukcesy w roli trenera odnosił z Sevillą. Prowadzony przez niego zespół w latach 2014-2016 aż trzy razy z rzędu wygrał rozgrywki Ligi Europy. Do Arsenalu Hiszpan trafił w 2018 roku i z miejsca musiał zastąpić absolutną legendę klubu, Arsene'a Wengera. Mimo udanych początków, z czasem drużynie pod jego wodzą szło coraz gorzej.

Arsenal w fatalnym stylu przegrał finał Ligi Europy z Chelsea 1:4, a w Premier League nie zdołał wywalczyć miejsca dającego prawo gry w Lidze Mistrzów. Atmosfera wewnątrz drużyny stawała się coraz gorsza i w efekcie Emery został zwolniony ze stanowiska w listopadzie 2019, po niewiele ponad roku pracy. Wyszło mu to jednak na dobre, gdyż z Villarrealem szybko odniósł kolejny sukces. W 2021 roku poprowadził go do triumfu w Lidze Europy.

