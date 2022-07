Ajax rozpoczął strzelaninę. Potem jeszcze siedem bramek. Zaskoczenie w superpucharze

Nie tylko niemieckie drużyny walczył w sobotę o Superpuchar swojego kraju. Bayern Monachium pokonał RB Lipsk za naszą zachodnią granicą 5:3, a taki sam wynik padł podczas meczu w Holandii, gdzie PSV pokonało Ajax.

PSV z dwunastym Superpucharem w historii

Nowy sezon Eredivisie zbliża się wielkimi krokami i widać to było po zaangażowaniu obu holenderskich zespołów. Czasami zawodnicy mocno przesadzali z agresją sportową. Dochodziło też do przepychanek.

Początkowo bliżej triumfu był Ajaks, bo to właśnie Steven Bergwijn w piętnastej minucie otworzył wynik spotkania. Były piłkarz Tottenhamu popisał się mocnym strzałem górny róg bramki strzeżonej przez Waltera Beniteza i trafił. Radość potrwała nieco ponad kwadrans, bo już w trzydziestej drugiej minucie wyrównał Guus Til. To go zdecydowanie rozpędziło, bo w trakcie drugiej doliczonej minuty pierwszej połowy wyprowadził PSV na prowadzenie.

Po powrocie z przerwy znów lepiej grał Ajax. W pięćdziesiątej czwartej minucie po świetnej asyście od Owena Wijndala gola strzelił Antony i tak wynik walki o Superpuchar znów był wyrównany. To trwało tylko jedenaście minut, bo wynik meczu na korzyść gości z Eindhoven przechylił Cody Gakpo. A to wcale nie był jeszcze koniec emocji.

Chociaż Ajax próbował wyrównać, to po chwili rywale znów uciekli. Zaledwie cztery minuty po poprzedniej bramce ponownie trafił Til, który tym sposobem zaliczył hat-tricka. Gospodarze nie zamierzali się jednak poddawać. W sześćdziesiątej trzeciej minucie Stevena Berghuisa zastąpił Mohammed Kudus i to był świetny ruch trenera Alfreda Schreudera. Ghanijczyk dał bowiem nadzieję Ajaksowi, strzelając bramkę na 3:4 w siedemdziesiątej drugiej minucie. Morale niestety pogorszył Calvin Bass, który sześć minut później musiał opuścić boisko, gdyż sędzia pokazał mu czerwoną kartkę.

To okazało się wodą na młyn dla PSV. W pierwszej z dziewięciu doliczonych minut gry wynik spotkania ustalił Xavi Simons. Piłkarz, który dopiero dołączył do drużyny, dryblingiem ominął bramkarza i skierował piłkę do pustej bramki Ajaksu. I tak PSV wygrało dwunasty Superpuchar w historii i umocniło się w tabeli wszech czasów zdobywców tego trofeum na pierwszym miejscu.