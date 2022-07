Trzy gole Higuaina. Przy pierwszym prawie rozerwał siatkę. Petarda [WIDEO]

Gonzalo Higuain od niemal dwóch lat występuje w barwach Interu Miami. Po tym, jak we wrześniu 2020 roku odchodził z Juventusu, niektórzy mogli sądzić, że argentyński napastnik powoli zmierza ku piłkarskiej emeryturze. Jego występ w meczu z FC Cincinnati pokazuje, że cały czas pamięta, jak się strzela piękne gole.

Znakomity mecz Gonzalo Higuaina

Starcie Interu Miami z FC Cincinnati w ramach 23. kolejki MLS było pełne zwrotów akcji. W pierwszej połowie doszło do prawdziwej wymiany ciosów. Na gola gospodarzy goście dwukrotnie odpowiedzieli, ale z prowadzenia do przerwy cieszył się zespół z Miami. Bohaterem był właśnie Gonzalo Higuain, który schodził do szatni z hat-trickiem na koncie.

Na szczególną uwagę zasługuje pierwsza bramka Argentyńczyka. W 23. minucie były piłkarz Realu Madryt, Napoli czy Juventusu popisał się atomowym uderzeniem z rzutu wolnego, nie dając żadnych szans bramkarzowi przeciwnej drużyny. Uderzenie zasługuje na tym większe wyróżnienie, że Higuain, nie zwracając uwagi na mur, uderzył w róg bramki, który był pod większą kontrolą bramkarza.

W drugiej połowie najciekawsze wydarzenia miały miejsce w ostatnich fragmentach meczu. W 81. i 86. minucie Brandon Vazquez strzelił dwa gole, dzięki czemu goście prowadzili 4:3. Kiedy wydawało się, że spotkanie zakończy się właśnie takim wynikiem, w siódmej minucie doliczonego czasu Christopher McVey wyrównał na 4:4.

Higuain ponownie skuteczny

W ostatnich dniach Gonzalo Higuain zaczął błyszczeć skutecznością. Wcześniej po raz ostatni trafił do siatki na początku kwietnia w meczu z Houston Dynamo. Po ponad trzech miesiącach strzelił po jednym golu w starciach z Philadelphią Union i Charlotte FC, a teraz ustrzelił hat-tricka z FC Cincinnati.

Gonzalo Higuain zaczynał karierę w River Plate, z którego w styczniu 2007 roku trafił do Realu Madryt. Po sześciu latach gry w stolicy Hiszpanii trafił do Napoli, a trzy lata później Juventus wydał na jego sprowadzenie aż 90 milionów euro. W Turynie jednak nie zachwycał i był dwukrotnie wypożyczany - do Milanu i Chelsea.