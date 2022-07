Wymowny uśmiech Lewandowskiego. "Marca" komentuje. "Rozpaczliwie" [WIDEO]

Robert Lewandowski wciąż czeka na pierwszego gola w koszulce FC Barcelony. Od momentu transferu z Bayernu Monachium Polak wystąpił w trzech spotkaniach podczas przedsezonowego tournee w Stanach Zjednoczonych, ale jak dotąd nie zdołał jeszcze wpisać się na listę strzelców.

Lewandowski uśmiechnął się po obronie jego strzału

W nocy polskiego czasu FC Barcelona grała ostatni mecz towarzyski z New York Red Bulls. Drużyna z Katalonii bez większego problemu wygrała 2:0, a na listę strzelców wpisywali się Ousmane Dembele i Memphis Depay. Bezpośrednio po tym meczu zawodnicy wrócą do Barcelony, gdzie odbędą ostatni etap przygotowań do sezonu.

Robert Lewandowski spokojnie mógł ustrzelić w tym meczu nawet hat-tricka. Miał kilka dogodnych sytuacji bramkowych, ale zabrakło mu szczęścia i skuteczności. Więcej o grze Polaka w tym meczu można przeczytać w TYM MIEJSCU.

Jedną z okazji FC Barcelona wrzuciła w formie wideo na swój profil na Twitterze. W 58. minucie Polak przyjął piłkę na klatkę piersiową, a po tym, jak skozłowała oddał silny strzał z prostego podbicia. Choć piłka szła pod poprzeczkę, świetnie interweniował bramkarz NY Red Bulls. Lewandowski skwitował tę sytuację uśmiechem. - Lewandowski próbował strzelić za wszelką cenę... i skończył rozpaczliwie się śmiejąc - komentuje "Marca".

Lewandowski wciąż czeka na pierwszego gola

Biorąc pod uwagę trzy pierwsze spotkania Roberta Lewandowskiego w koszulce FC Barcelony, niedzielne starcie było najlepszym w jego wydaniu. Dochodził do znacznie większej liczby sytuacji bramkowych niż w poprzednich meczach, a do tego był bardziej aktywny i chętnie brał udział w akcjach swojego zespołu.

W dwóch poprzednich meczach towarzyskich wyraźnie było widać, że Lewandowski dopiero wchodzi w rytm meczowy, a do tego musi zgrać się z nowymi kolegami z zespołu. W sparingach z Realem Madryt i Juventusem nie zachwycał, ale jak sam tłumaczył, pojedynki te uznawał za kolejne sesji treningowe, a strzelane gole nadejdą w kolejnych spotkaniach.

Przed rozpoczęciem nowego sezonu Lewandowski będzie miał jeszcze jedną okazję na strzelenie pierwszego gola. 7 sierpnia Barca zagra ostatni mecz towarzyski, a jej rywalem będzie meksykański U.N.A.M. Pumas. Niecały tydzień później Katalończycy w pierwszej kolejce LaLiga zagrają z Rayo Vallecano.