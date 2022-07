Pięć sytuacji i nic! Lewandowski wciąż bez gola, ale Barcelona wygrała [WIDEO]

W ostatnim meczu FC Barcelony na tournee po Stanach Zjednoczonych wciąż czekaliśmy na pierwszego gola Roberta Lewandowskiego w nowych barwach. Tym razem polskie bramki mogły paść po obu stronach, gdyż Barca mierzyła się w Nowym Jorku z New York Red Bulls, w podstawowym składzie którego wyszedł inny polski napastnik - Patryk Klimala. A towarzystwo w Nowym Jorku piłkarze obu drużyn mieli zacne - na trybunach zasiadł Dwayne "The Rock" Johnson, a tuż przed meczem na murawie pojawił się Thierry Henry w koszulce połączonej z koszulek obu klubów, jako że Francuz w przeszłości był piłkarzem zarówno Barcy, jak i Red Bulls.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Robert Lewandowski zarobi, jeśli przejdzie do Barcelony?

Nieskuteczny Lewandowski. Pięć sytuacji i nic. Ale Barca i tak wygrała

Pierwsza część spotkania stała pod znakiem niezwykle aktywnego, ale bardzo nieskutecznego Roberta Lewandowskiego, który miał aż cztery świetne okazje na premierowe trafienie w barwach FC Barcelony. Najpierw, w 17. minucie, uderzył minimalnie niecelnie głową po dośrodkowaniu Jordiego Alby. Chwilę później Lewandowski popisał się świetną indywidualną akcją, w której przedryblował dwóch rywali i w niezłej okazji ponownie posłał piłkę nad poprzeczką.

Nie minęły kolejne trzy minuty, a tym razem kapitana reprezentacji Polski zatrzymał bramkarz gospodarzy, Carlos Coronel. Lewandowski znalazł się z nim sam na sam, ale płaskim strzałem nie zdołał pokonać brazylijskiego golkipera. Tuż przed upływem pół godziny gry z kolei były napastnik Bayernu Monachium otrzymał piłkę od Raphinhi, ale z kilkunastu metrów strzelił w sam środek bramki i Coronel ponownie zdołał odbić jego próbę.

W 40. minucie Barcelona wreszcie strzeliła gola, ale nie uczynił tego Lewandowski, a Ousmane Dembele, który po akcji dwójkowej z Raphinhą huknął płasko nie do obrony dla golkipera gospodarzy.

Hiszpanie porównują Lewandowskiego do Suareza. "Miał to samo spojrzenie"

W 53. minucie Lewandowski w akcji indywidualnej ściął do środka, a piłka po jego strzale i rykoszecie omal nie przelobowała bramkarza Red Bulls. Cztery minuty później Polak miał jeszcze jedną szansę do strzelenia gola, gdy po rzucie rożnym piłka spadła mu pod nogi w polu karnym, ale uderzenie z powietrza Lewandowskiego świetnie obronił rezerwowy bramkarz Red Bulls - Ryan Meara.

Ale to nie był zły mecz Lewandowskiego, Polak był bardzo dużym zagrożeniem dla bramki rywala, brał czynny udział w grze, rozpoczynał akcję Barcy. "Porusza się bardzo inteligentnie. To bardzo ważne, aby napastnik brał udział w budowaniu akcji" - mówili komentatorzy Barca TV, zaznaczając, że czasami tak jest po prostu piłka nie chce wpaść napastnikowi do bramki. - "Gole przyjdą, nie ma co do tego żadnych wątpliwości" - dodawali.

Widać było, że Polak rozumie się z nowymi kolegami, a ci także szukali mu okazji do strzelenia tej bramki. Na to najprawdopodobniej czekał też trener Xavi Hernandez, który uparcie trzymał kapitana reprezentacji Polski na boisku aż do 76. minuty, gdy jako ostatniego zmienił go Memphis Depay. Drugi z Polaków, Patryk Klimala, rozegrał 45 minut i na początku starał się być aktywny, ale gdy tylko Barcelona uzyskała kontrolę w tym spotkaniu, zarówno Klimala, jak i cała ofensywa Red Bulls, praktycznie nie istnieli.

Barcelona sprzedała NFT. I zaciera ręce. Zgarnęła wielkie pieniądze

Ale nie tylko Lewandowski tego dnia był nieskuteczny. Świetne szanse mieli też m.in. Ansu Fati i Pierre-Emerick Aubameyang, jednak i oni nie umieścili piłki w siatce. W 82. minucie wydarzyło się coś nietypowego, jak na tego typu mecze towarzyskie. 19-letni pomocnik Red Bulls Daniel Edelman tak brutalnie wyciął Pablo Torre, że sędzia Ernie Constantine nie miał litości i nastolatek za swoje zagranie obejrzał bezpośrednią czerwoną kartkę.

I Barcelona przewagę jednego zawodnika wykorzystała. W 87. minucie, po długim zagraniu Miralema Pjanicia, Memphis Depay wykorzystał koszmarne nieporozumienie w defensywie New York Red Bulls, uprzedzając obrońcę i bramkarza rywali oraz umieszczając piłkę w pustej bramce gospodarzy.

Sędzia spotkania niedługo później zakończył mecz, gdy w doliczonym czasie gry na murawę zaczęli wbiegać kolejni kibice, by zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia z piłkarzami Barcy. FC Barcelona ostatecznie pokonała New York Red Bulls 2:0 i zwycięstwem zakończyła tournee po Stanach Zjednoczonych.

Teraz Katalończycy wracają do kraju, gdzie 7 sierpnia czeka ich ostatni sparing - mecz na Camp Nou o towarzyski Puchar Gampera z meksykańskim Pumas połączony z prezentacją zespołu przed nowym sezonem. Być może już przed własną publicznością Robert Lewandowski otworzy swoje konto bramkowe dla Barcy, choć swoją wielką chwilę będzie miał jeszcze dwa dni wcześniej, gdy 5 sierpnia o godzinie 11:00 zostanie oficjalnie zaprezentowany na Camp Nou jako piłkarz FC Barcelony.