Vuković zaczął mówić o Lewandowskim w Legii. "Wstydliwa sytuacja"

Robert Lewandowski grał w latach 2005-2006 w drugim zespole Legii Warszawa. Polski napastnik starał się tam przebić do pierwszej drużyny, ale w 2006 roku doznał kontuzji kolana, przez co Legia nie chciała przedłużać kontraktu z nim o kolejny rok. Lewandowski potem zaczął przebijać się w Zniczu Pruszków, a w 2008 roku pojawiła się ponowna szansa na związanie się z Legią Warszawa. - Nie potrzebujemy Lewandowskiego. Mamy Mikela Arruabarrenę - twierdził wówczas Mirosław Trzeciak, dyrektor sportowy Legii.

Vuković wspomina Roberta Lewandowskiego w Legii Warszawa. I mówi o wstydzie

Aleksandar Vuković był gościem programu "Dwa Fotele" na kanale "Meczyków". Były trener Legii Warszawa odniósł się do epizodu Roberta Lewandowskiego w stołecznym klubie. Serb wspominał, że Lewandowski pojechał z pierwszym zespołem Legii na obóz przygotowawczy. - Mam zdjęcie, na którym Robert Lewandowski jest z nami na obozie z pierwszym zespołem jako tzw. młody aspirant. Mam w pamięci, że ktoś taki był w drugim zespole - powiedział Vuković, który od 2001 do 2009 roku był piłkarzem Legii.

42-latek wspomina po czasie, że klub zaczął szukać winnych po tym, jak Robert Lewandowski zaczął sobie coraz lepiej radzić w rozgrywkach seniorskich. - To była wstydliwa sytuacja nawet dla mnie, który się tym tematem nie zainteresował. W pewnym momencie w Legii już szukano tego winnego. Myślę, że nie wolno tutaj wskazywać na jednego człowieka. Okazało się, że całe grono ludzi nie miało trafnego spojrzenia, co do tego Roberta Lewandowskiego - dodał Vuković.

Robert Lewandowski miał w 2008 roku oferty nie tylko z Legii Warszawa, ale też z Wisły Kraków, Cracovii, Jagiellonii Białystok czy ŁKS-u Łódź. Ostatecznie polski napastnik wybrał transfer Lecha Poznań i napastnik łącznie kosztował niemal 400 tysięcy euro. W lipcu tego roku Lewandowski świętował transfer do FC Barcelony, która zapłaciła Bayernowi Monachium aż 50 milionów euro.