Hitowy transfer Piotra Zielińskiego? Włosi donoszą. Brakuje tylko "tak" Polaka

Jaka przyszłość piłkarska czego Piotra Zielińskiego? Na ten temat w ostatnich dniach pojawiało się wiele doniesień. Najczęściej Polak łączony jest z angielskim West Hamem United i wydaje się, że to aktualnie jedyna jego możliwość.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Zieliński może grać w Premier League. Wszystko zależy od niego

Włoskie i brytyjskie media donosiły ostatnio, że West Ham idzie na całość w próbach pozyskania Piotra Zielińskiego. Pierwsza oferta oscylowała na 25 mln euro, ale SSC Napoli nawet nie chciało jej rozważać. Następne były już dużo wyższe, aż w końcu doszły do 36 mln euro. To z kolei o zaledwie cztery miliony mniej, od kwoty wymaganej przez obecnego pracodawcę Zielińskiego.

Krystian Bielik w nowym klubie. Oficjalnie. Zostaje na Wyspach

Według sobotniego wydania gazety "Il Mattino" celem West Hamu jest przekonanie Napoli do rezygnacji z oczekiwania kwoty w okolicach 40 mln euro. Ostateczna oferta pojawić powinna się w przyszłym tygodniu i zamknąć sprawę. Tymczasem angielski klub stara się przekonać także Zielińskiego, któremu zaoferował kontrakt o wartości 6 mln euro rocznie i zawsze kuszącą perspektywę gry w Premier League.

"Il Mattino" precyzuje, że między Zielińskim a Luciano Spallettim (trener Napoli) nie ma żadnego napięcia, ale West Ham zapowiada się na jeden z najciekawszych zespołów najbliższych kilku lat i Polak mógłby zaakceptować brytyjską ofertę. Wciąż brakuje jednak jego zgody, która wydaje się być ostatnim potrzebnym do dokonania transferu elementem. - Brakuje tylko "tak" Polaka - czytamy.

Przekonać 28-latka może nie być jednak łatwo. Zwłaszcza kiedy spojrzymy na doniesienia innych mediów. Dziennikarze "Sky Sports" twierdzą, że najnowsza oferta skłoni SSC Napoli do rozmów, co potwierdzają też doniesienia "Corriere dello Sport". Zdaniem włoskiego dziennika dużo większym problemem jest jednak osiągnięcie porozumienia z samym Piotrem Zielińskim. "Jest w stu procentach pewien, że chce zostać w Neapolu, by odbudować swoją renomę po sezonie rozegranym poniżej oczekiwań" - czytamy o polskim pomocniku.

Piotr Zieliński w ostatnim sezonie nie radził sobie najlepiej. Choć w rundzie jesiennej grał naprawdę dobrze, wiosną jego forma wyraźnie spadła. Stracił miejsce w wyjściowym składzie SSC Napoli. W minionym sezonie Serie A wystąpił w 35 meczach, w których strzelił sześć goli i zaliczył pięć asyst. Klub awansował jednak do Ligi Mistrzów, co ma być jego dodatkowym atutem.